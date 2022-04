Un premier bateau de croisière à Sept-Îles depuis mars 2020

Le premier bateau de croisière a accosté à Sept-Îles dimanche matin après deux ans d'arrêt. C'est le Viking Octantis en provenance de New York qui a officiellement démarré la saison avec 271 passagers originaires majoritairement des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Sept-Îles est la première ville québécoise à accueillir des croisiéristes depuis mars 2020. Le Viking Octantis devait accoster aux Îles-de-la-Madeleine avant de s'arrêter sur la Côte-Nord, mais n'a pas pu le faire en raison de la température.

Pour le maire de Sept-Îles, Steve Beaupré, cette escale du Viking Octantis représente le coup d'envoi de la saison touristique.

« Ce sont des gens qui viennent de divers pays, de partout dans le monde. Alors c'est une vitrine exceptionnelle pour la ville de Sept-Îles. » — Une citation de Steve Beaupré, maire de Sept-Îles

Steve Beaupré espère que cette première escale va être un pas dans la bonne direction pour attirer davantage les bateaux de croisières.

Selon le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie, l'arrivée de ce premier bateau de croisière est un signal de renouveau.

« Avoir quelques centaines de personnes qui débarquent dans nos villes pour aller visiter les commerces, nos musées, nos institutions, c'est du bonbon pour nous. » — Une citation de Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord

Paul Lavoie (complètement à gauche) et Steve Beaupré (deuxième à partir de la gauche) se sont entretenus dimanche matin avec le capitaine du navire. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Je dis souvent que l'industrie touristique, c'est l'industrie de la fierté , exprime Paul Lavoie. C'est quand on est certains de ce qu'on est, de ce qu'on a et de l'endroit où on habite, que ça mérite la peine que des gens [veuillent] payer pour le voir. Ça m'envoie le signal qu'on a quelque chose à montrer sur la Côte-Nord [...]. Moi, comme Septilien, il y a une fierté.

Très tôt dans la saison

C'est très tôt dans la saison , stipule le maire Steve Beaupré. Généralement, on va voir les bateaux venir plus au mois de mai, mais on est très heureux d'accueillir ce premier navire-là .

La cheffe d'escale pour Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista, soutient que toutes les équipes locales étaient prêtes pour accueillir le navire.

C'est presque une reprise complète des activités de A à Z dans le sens où tout a dû être revu, revisité , indique Suzanne Cassista.

Suzanne Cassista est cheffe d'escale pour Destination Sept-Iles Nakauinanu. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Presque tout a été à recommencer explique la cheffe d'escale. Est-ce qu'on utilise les mêmes endroits? Est-ce que les autobus sont encore là? Est-ce que les guides sont encore présents? Toute l'équipe a dû être rappelée, resollicitée pour voir leur intérêt. Heureusement, tous les gens étaient contents de revenir au boulot , raconte-t-elle.

Un autre défi a été d'accueillir un bateau de croisière aussi tôt au printemps, met-elle de l'avant. Des installations présentes normalement durant l'été n'ont pas pu être emménagées, comme un grand chapiteau qui abrite des artisans et des spectacles d'animation.

Les touristes ont pu monter à bord des autobus jaunes pour faire des visites guidées de la ville de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Ce sont neuf navires de croisière qui sont attendus durant la saison estivale de 2022 : un nombre record, selon Suzanne Cassista. Un navire de 3000 passagers est d'ailleurs attendu vers le mois d'octobre.

Le maire Steve Beaupré estime que les infrastructures sont suffisantes pour accueillir les touristes pendant quelques heures. On s'améliore d'année en année .

Avec les informations de Laurence Vachon