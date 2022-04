Des célébrations de Pâques orthodoxe assombries par la guerre pour des Ukrainiens

Pour Vera Hutzuliak, Pâques était autrefois un moment très très spécial .

C’était le meilleur moment de l’année pour être Ukrainien , raconte celle qui est la secrétaire aux finances pour la cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa.

Si la paroisse célèbre Pâques, Mme Hutzuliak ne le fait pas avec le même enthousiasme. Elle ne peut faire abstraction de ce qui se passe en Ukraine.

Elle estime que la guerre a gâché cette première grande fête sans restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Je suis inquiète , a confié Mme Hutzuliak à CBC News samedi. La famille de son mari est en Ukraine et se bat contre les troupes russes.

Son fils est à la défense du territoire. Son petit-fils est à la garde nationale , dit-elle. Et son fils, 43 ans, a envoyé un courriel [vendredi] mentionnant qu’il s’est porté volontaire pour aller combattre dans l’est.

Des membres de la famille du mari de Vera Hutzuliak sont au combat en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Rachelle Elsiufi

Les villes à l’est du pays, Kharkiv et Kramatorsk, ont été la cible d’attaques meurtrières la semaine dernière. Les troupes russes ont aussi déclaré avoir frappé des zones autour de Zaporijia et Dnipro, à l’ouest de la région du Donbass, avec des missiles.

Trouver refuge à Ottawa

Tetiana Sannikova était de ceux rassemblés à la cathédrale de l’avenue Byron au cours de la fin de semaine. C’était sa première Pâques en sol canadien.

Elle est arrivée d’Ukraine avec ses deux enfants le 17 avril.

Quand la guerre a éclaté, elle vivait dans le sud-est de Zaporijia. En quelques jours, elle a emballé tout ce qu’elle pouvait et s’est dirigée vers l’ouest en direction de Lviv. La ville a été largement attaquée par des missiles, mais a été largement épargnée du pire de l’invasion russe.

Elle a dû dormir dans son véhicule en bordure de la route pendant quatre jours, poursuit-elle, parce qu’il y avait tellement de gens qui, comme elle, fuyaient l’est.

Tetiana Sannikova est arrivée d'Ukraine le 17 avril. Photo : Radio-Canada / Rachelle Elsiufi

Mme Sannikova s’est rendue jusqu’en Pologne avant d’arriver au Canada.

À l’aide d’un interprète, elle s’est dite très reconnaissante du soutien de la communauté et qu’elle se sent en sécurité .

Un nouveau prêtre aussi venu d’Ukraine

En juin, le curé de la paroisse de la cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa est décédé subitement, et n'a pas été remplacé jusqu’à maintenant.

Dimanche, le service complet de Pâques sera dirigé par le père Taras Kinash qui est arrivé à Ottawa vendredi, après avoir quitté l’Ukraine avec sa famille.

Ça signifie beaucoup pour moi personnellement que nous avons eu la chance d’avoir un prêtre et qu’il a eu la chance de sortir [de l’Ukraine] , lance Mme Hutzuliak.

Les Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter l’Ukraine et doivent plutôt prendre les armes et combattre la guerre. Selon Mme Hutzuliak, les responsables de l’ambassade au Canada ont aidé le prêtre à obtenir son visa.

[Ils] ont souligné au gouvernement ukrainien que le prêtre en ferait probablement plus pour son pays et pour la cause ukrainienne ici au Canada qu’il ne pourrait le faire en Ukraine , indique-t-elle.

