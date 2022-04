Les hauts responsables américains Antony Blinken et Lloyd Austin attendus à Kiev

Tandis que les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis sont attendus dimanche à Kiev, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, s'y rendra lui aussi, mais seulement après avoir visité Moscou, un itinéraire critiqué par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

La venue à Kiev du secrétaire d'État Antony Blinken et du ministre de la Défense Lloyd Austin a été annoncée samedi par Volodymyr Zelensky, selon qui ils doivent discuter des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine.

N'oubliez pas Boutcha, Irpin, Borodianka, Gostomel , a-t-il imploré, énumérant comme une litanie une série d'autres lieux où l'Ukraine accuse les forces russes d'atrocités envers des civils.

« Nos cœurs sont remplis d'une colère ardente, nos âmes sont remplies d'une haine ardente pour les envahisseurs et tout ce qu'ils ont fait. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

M. Zelensky a prévenu samedi que Kiev abandonnerait les négociations avec Moscou si les combattants retranchés dans Azovstal étaient tués par l'armée russe. Il a de nouveau appelé à rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, pour mettre fin à la guerre .

L'Organisation des Nations unies ONU a appelé à une trêve immédiate à Marioupol pour permettre l'évacuation de quelque 100 000 civils encore coincés dans ce port stratégique presque entièrement contrôlé par l'armée russe.

Il faut une pause dans les combats tout de suite pour sauver des vies. Plus nous attendons, plus les vies seront menacées. Ils doivent être autorisés à évacuer maintenant, aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard , a indiqué son coordinateur en Ukraine, Amin Awad.

Chaque jour, chaque heure qui passe a un coût humain terrible , a déploré le Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué publié au lendemain de l'échec d'une nouvelle tentative d'évacuation de civils de Marioupol par les autorités ukrainiennes.

L'itinéraire de Guterres contrarie Zelensky

Lundi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ONU , Antonio Guterres, ira en Turquie, important médiateur dans le conflit en Ukraine, avant de se rendre à Moscou et à Kiev, a indiqué dimanche l'organisation.

Cet itinéraire est dénoncé par le président ukrainien, qui a critiqué la décision de M. Guterres de se rendre d'abord à Moscou et ensuite seulement à Kiev, déclarant qu'il n'y avait aucune justice et aucune logique dans cet ordre .

La guerre est en Ukraine; il n'y a pas de cadavres dans les rues de Moscou. Il serait logique d'aller d'abord en Ukraine, pour voir les gens là-bas, les conséquences de l'occupation , a déclaré M. Zelensky.

Ankara tente actuellement d'organiser un sommet à Istanbul entre MM. Zelensky et Poutine, bien que les responsables turcs admettent que les perspectives de tels pourparlers restent actuellement faibles.

Parallèlement à cela, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée dimanche en Inde pour une visite de deux jours consacrée au commerce, à la sécurité et au climat, au cours de laquelle elle devrait également évoquer la neutralité affichée par New Delhi concernant la guerre en Ukraine.

L'Inde cherche un équilibre difficile entre ses relations avec l'Occident et celles avec la Russie, qui lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie. Elle s'est abstenue de condamner ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine et de se joindre aux votes en ce sens aux Nations unies.

Mme von der Leyen rencontrera lundi le premier ministre indien, Narendra Modi, qui a reçu ces dernières semaines la visite et les appels de plusieurs autres dirigeants occidentaux le pressant de prendre ses distances d'avec Moscou, notamment le premier ministre britannique, Boris Johnson, jeudi et vendredi.

À l'occasion de la pâque orthodoxe, célébrée aujourd'hui dimanche, le pape François a demandé une fois de plus une trêve dans les combats en Ukraine et l'arrêt des attaques contre des populations épuisées .