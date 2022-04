Ukraine : la Pâque orthodoxe assombrie par deux mois de conflit

La Pâque orthodoxe n’aura pas de connotation festive cette année pour les croyants ukrainiens, car la fête religieuse coïncide avec le 60 e jour de l’invasion russe. Qui plus est, les autorités des régions sur la ligne de front ont fait état de nouvelles victimes de bombardements.

Aujourd’hui, nous croyons plus que jamais en une nouvelle victoire de l’Ukraine et nous sommes convaincus qu’elle ne sera détruite par aucune horde et par aucune injustice , a dit Volodimir Zelensky dans un message enregistré devant la Cathédrale Sainte-Sophie de Kiev.

Traditionnellement bondées pour les célébrations de la Pâque orthodoxe, les églises ukrainiennes n’ont pas réuni autant de fidèles qu’à l’accoutumée, les autorités de Kiev ayant demandé au clergé d’éviter les trop grands rassemblements redoutant que les lieux de cultes ne deviennent les cibles de l’artillerie russe.

Nouveaux bombardements mortels dans l’est

Deux enfants sont morts après une frappe russe dimanche matin dans la région de Donetsk, a écrit sur Telegram le gouverneur de la région, Pavlo Kyrylenko.

Les deux jeunes victimes, des filles de 5 et 14 ans, ont péri quand l’immeuble d’Ocheretynsk dans lequel elles vivaient a été détruit.

Pour sa part, le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Gaidai, a écrit sur les réseaux sociaux que huit de ses concitoyens sont morts dans la journée de samedi. Son homologue de la région de Dnipro, plus à l’ouest, a rapporté la mort d’un homme de 48 ans dimanche matin.

La grande région du Donbass et l’est de l’Ukraine sont le théâtre, depuis le début de la semaine, d’une vaste offensive russe. Malgré l’intensité des affrontements, les Ukrainiens ont su repousser bon nombre des assauts dirigés contre eux, rapporte dans son bilan quotidien le service de renseignements britannique.

Les forces du Kremlin ont néanmoins fait des gains dans les derniers jours, mais au coût de lourdes pertes, précise-t-on. Le moral assez bas [des Russes] et le temps limité dont ils disposaient pour renflouer leurs rangs, se ré-équiper et se réorganiser nuisent à leur efficacité au combat , est-il également écrit dans le breffage technique publié par le service de renseignements.