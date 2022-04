En Géorgie, la peur du voisin est réelle : « le combat des Ukrainiens est le nôtre aussi »

Il y a peu de jeunes au village, et à peine 50 enfants. Les aînés comme Medico sont majoritaires et la mémoire de cette région a été éprouvée par la guerre de 2008.

« On tremble de peur, j’ai pitié des Ukrainiens, je prie pour eux, et je tremble de peur pour la Géorgie », dit Médico Romalachvili, une vieille dame qui nous rejoint au portail de sa maison, curieuse de voir des étrangers dans les parages.

« La guerre nous a déjà tout pris, même la terre est moins fertile. Ce qui se passe en Ukraine est une horreur, et on sait tous ce que ça veut dire pour nous. » — Une citation de Medico Romalachvili

Otar, 82 ans, a survécu à la guerre en 2008 et habite à 200 mètres de la ligne de contact avec l'Ossétie du Sud. La base militaire russe de Tskhinvali, la capitale de l'Ossétie du Sud. La Russie en a établi plus de 30 sur les deux territoires qu'elle occupe en Géorgie depuis 2008. Otar, 82 ans, a survécu à la guerre en 2008 et habite à 200 mètres de la ligne de contact avec l'Ossétie du Sud. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

La base militaire russe de Tskhinvali, la capitale de l'Ossétie du Sud. La Russie en a établi plus de 30 sur les deux territoires qu'elle occupe en Géorgie depuis 2008. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

« Je serais allé moi aussi me battre en Ukraine, mais mes vieilles jambes me trahissent. » — Une citation de Otar

Otar est âgé de 82 ans et il a des comptes à régler avec la Russie. Il arpente à l’aide d’un bâton de bois la petite colline qui, depuis sa maison, mène à un chemin de terre. Regardez là-bas l’immeuble, juste là. C'est la base militaire des Russes. Il n'y a que des barbelés qui nous séparent, on les voit bien l’hiver, mais ils sont cachés par les arbres depuis que le printemps est arrivé.

Nous sommes à Ergneti, à 200 mètres à peine de la ligne de contact qui sépare la Géorgie de l'Ossétie du Sud , un des deux territoires séparatistes géorgiens (le deuxième est l'Abkhazie) que la Russie contrôle depuis la guerre éclair de 2008.

Le président Vladimir Poutine y avait envoyé ses troupes sous prétexte de venir en aide aux russophones opprimés par la Géorgie, un scénario qu’on ne peut faire autrement que comparer à celui des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk en Ukraine.

Si le conflit entre les forces russes et géorgiennes n’a duré que cinq jours, il a toutefois été meurtrier. Plus de 1000 morts dans les deux camps, dont 400 civils. Il a aussi fait 120 000 déplacés.

Le printemps s’est installé, les vignes poussent, les arbres sont en fleurs, mais le village d'Ergneti est marqué à vie.

Il est l'un des nombreux villages qui ont été complètement détruits par les bombardements intenses de l'armée russe qui, à l'époque, menaçait d’avancer jusqu'à Tbilissi, la capitale, avant de clamer la victoire et de se retirer.

« Ils ont pillé toute la maison, ils ont tout détruit comme ils le font en Ukraine quand les soldats désertent les villages occupés. » — Une citation de Otar, 82 ans

L’invasion de l’Ukraine a replongé Otar dans un état d'anxiété. Vivre ici, c'est vivre dans la peur du matin au soir.

L'ennemi est non seulement proche, il est imprévisible, explique le vieil homme. Si la Russie gagne en Ukraine, nous serons les prochains, puis ce sera la Moldavie et la Pologne .

Les maisons qui ont été retapées se distinguent par leur toit rouge à Ergneti. Otar ouvre la porte de la sienne qui donne directement sur la pièce centrale. Les tapis roses qui décorent les murs tranchent avec son humeur.

Otar a survécu à la guerre en 2008. Photo : Radio-Canada / Tamara Aleteresco

Sur un des murs, une vieille carte de la région illustre ce qui est en jeu.

« Personne n'est en sécurité tant qu'il sera au pouvoir. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, personne. » — Une citation de Otar, 82 ans

Otar en veut beaucoup à son propre gouvernement, celui de la Géorgie, qui selon lui mange dans la main de Moscou pour servir ses intérêts économiques et personnels. La Géorgie ne s’est pas jointe au concert de sanctions européennes, et ce, au nom de la survie économique du pays et de l'importation du blé russe.

Des dizaines de milliers de Géorgiens ont manifesté dans la capitale Tbilissi pour dénoncer l'approche du premier ministre Irakli Garibachvili face à la Russie.

Son gouvernement aura d’ailleurs tout fait pour empêcher des Géorgiens en colère d’aller en Ukraine prêter main-forte aux soldats de Kiev, de peur d’exacerber les tensions avec le voisin. Mais au moins 2000 hommes ont réussi à s’y rendre depuis le début de l’invasion et parmi eux il y avait le voisin d’Otar, un dénommé Arkadi.

Otar prend une longue pause, et se frotte le front en ajoutant, la gorge nouée : c'était un homme adorable, je l'ai vu grandir. Akardi est mort au front le 16 avril. Il avait 40 ans.

Tout le village est consterné. Sur la route poussiéreuse qui y serpente, Leri, un grand gaillard qui porte une casquette Nike, fait les cent pas l’air inquiet.

Leri Kasradze se préparait à aller en Ukraine lui aussi quand il a appris que son cousin y a été tué le 16 avril. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

On apprend qu’il est le cousin d’Arkadi et il s’arrête pour nous parler de lui.

« Arkadi est notre héros. Il s’est battu en 2008 contre les Russes, pour la Géorgie, et disait que c’était un devoir d’aller aider nos amis ukrainiens. » — Une citation de Leri Kasradze

Leri a longtemps hésité, mais nous dit qu'il avait finalement décidé d’aller le rejoindre en Ukraine quand il a reçu l’appel de l'armée et une photo pour identifier son cousin.

La famille est en deuil et monte la garde devant la maison du père pour s'assurer que personne n’y entre. Leri nous confie, presque honteux, que le père n'est pas encore au courant de la mort de son fils adoré.

Ça va le démolir et on attend que le grand frère et le corps arrivent en Géorgie , explique Leri, qui suit du regard chaque voiture et chaque personne qui s'avance dans le quartier.

Le reportage de Tamara Alteresco.

Un autre cousin, Gotcha, qui habite juste en face, nous invite à boire un café dans son jardin, le temps de se vider le cœur.

Leur maison porte aussi les cicatrices de la guerre de 2008. Les pierres ont été remplacées, les fenêtres et les portes aussi. Gotcha raconte que les soldats russes ont volé tout ce qu'ils avaient, même le vin.

Gotcha est furieux et dit que le monde n’a rien appris de la guerre en Géorgie, qui s'est battue seule contre le géant russe. Sans l'aide, sans les armes et la solidarité de l'Occident.

Gotcha Kasradze baisse les yeux quand le père d'Arkadi vient aux nouvelles. La famille lui a annoncé le soir même qu'il était mort en défendant l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Nous sommes interrompus soudainement quand les chiens se mettent à sauter. Il y a quelqu’un qui frappe au portillon. C’est le père du soldat Arkadi, qui vient aux nouvelles.

On l’entend rire au loin avant de le voir repartir. Ces quelques minutes en sa présence sont insoutenables et d’une tristesse infinie. Ému aux larmes, Gotcha reprend son discours là où il l’a laissé.

« Si l’Occident était intervenu, si on avait pris la guerre en Géorgie au sérieux, l’Ukraine ne serait peut-être pas envahie aujourd’hui. » — Une citation de Gotcha Kasradze

Gotcha craint aussi que la Géorgie soit la prochaine sur la liste des cibles de Vladimir Poutine. Il prie pour que son cousin ne soit pas mort en vain.

La dépouille d'Arkadi Kasradze dans une église de Tbilissi. Deux autres Géorgiens sont morts en Ukraine quand ils sont allés récupérer son corps. Photo : Radio-Canada

La dépouille d’Arkadi est arrivée à l'aéroport de Tbilissi cinq jours après notre passage à Ergneti. Les corps de deux autres Géorgiens qui ont marché sur une mine en allant le récupérer en Ukraine sont attendus cette semaine. C’est la guerre dans toute son horreur et son absurdité.

Nous sommes allés dans une église de la capitale Tbilissi, où le public était invité à leur rendre hommage.

La famille d'Arkadi Kasradze pleure la mort du jeune Géorgien tué en Ukraine par l'armée russe. Il s'était battu contre la Russie en 2008 quand les forces russes ont bombardé son village, Ergneti. Photo : Radio-Canada

Ils se sont battus pour nous. Ils sont morts en Ukraine, mais c’est notre guerre aussi , me dit Léo, un jeune homme qui est venu se recueillir, avec des fleurs et toute la reconnaissance du monde.

Quatorze ans après sa propre guerre contre la Russie, la Géorgie pleure des morts. Et ceux qui habitent tout près de la ligne de front, comme Otar, ne dorment plus tranquilles.

C’est calme depuis quelques semaines à la base russe. Otar dit qu’il n’entend pas un bruit, pas un mouvement de char, parce que les soldats sont allés se battre contre les Ukrainiens. Mais ils reviendront.