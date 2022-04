Potentiel combat de boxe : la Nation Tsuut’ina fait la une de médias internationaux

La Première Nation Tsuut'ina, située à l'ouest de Calgary, est au centre d'une histoire sportive majeure impliquant une star de YouTube, le boxeur Jake Paul, et l'ancienne légende de l'Ultimate Fighting Championship, Michael Bisping.

La Première Nation a fait les manchettes des pages sportives de tabloïds britanniques et du monde entier cette semaine alors que les deux sportifs ont intensifié leurs échanges verbaux sur les réseaux sociaux, laissant planer l’idée d’un possible combat entre eux qui pourrait se produire en Alberta.

Michael Bisping, 43 ans, est l'une des dernières stars du MMA à la retraite sur la liste de potentiels adversaires de Jake Paul, 25 ans. Devenu professionnel, Jake Paul combat des stars de l'Ultimate Fighting Championship UFC et des légendes de la boxe à la retraite depuis longtemps.

Les combats payés à la carte de Jake Paul attirent des millions de téléspectateurs à travers le monde et des millions de dollars. Mais les fans sont divisés, certains refusant de le reconnaître en tant que boxeur professionnel étant donné le peu de temps qu'il a passé dans ce sport.

Si tu peux obtenir une licence, j'adorerais te combattre , a déclaré Jake Paul à l'attention de Michael Bisping dans une vidéo récente sur YouTube. Ce combat pourrait rapporter à Michael Bisping un million de dollars plus un bonus.

Mais Michael Bisping est aveugle d’un œil et a de sérieux problèmes de genou, ce qui rend presque impossible d'obtenir l'autorisation de se battre par n'importe quelle commission sportive américaine.

Un complexe pouvant accueillir 10 000 personnes

C'est là qu'entre en jeu la Première Nation Tsuut'ina. La Commission des combats Tsuut'ina est la première commission d'attribution de licences sportives au Canada dirigée par une Première nation.

Cela en fait l'un des rares endroits au monde à pouvoir accorder à Michael Bisping le permis dont il a besoin pour que le combat se produise.

La Première Nation possède également un lieu, le Seven Chiefs Sportsplex & Jim Starlight Centre, qui peut accueillir 10 000 personnes et a déjà organisé des combats, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite.

Nous sommes des Dénés et les Dénés sont des guerriers , assure Zachary Manywounds qui fait partie de la commission. Nous ne voulons pas limiter les athlètes.

Zachary Manywounds dit que les Tsuut'ina ont autorisé dans le passé un combattant de Muay Thai à concourir avec un seul bras, lors d'une précédente Coupe du monde, et qu’ils peuvent autoriser Michael Bisping à combattre Jake Paul dans la réserve.

« Notre nom sur la scène mondiale, c’est magnifique pour moi. Cela aura un impact sur notre Nation pendant longtemps. Et si cet événement devait se produire chez les Tsuut'ina, ce serait incroyable, phénoménal, et cela créerait beaucoup de fierté. » — Une citation de Zachary Manywounds

Cela m'a époustouflé de nous voir sur Twitter et Instagram, c'est magnifique , s'est réjouit Zachary Manywounds qui pense qu'un grand combat rapprocherait davantage sa communauté de la ville voisine et que cela serait un catalyseur pour « quelque chose de beaucoup plus grand ».

Michael Bisping est aveugle d’un œil et a de sérieux problèmes de genou, ce qui rend presque impossible une autorisation de se battre par n'importe quelle commission sportive américaine. (Archives) Photo : The Canadian Press / Chris Young

Mais le combat aura-t-il lieu? Les chances sont minces, selon l'homme qui a aidé à connecter Michael Bisping avec les Tsuut'ina, Kieran Keddle.

L’entraîneur de Muay Thai, gérant et promoteur de combats à Calgary, estime qu’il n'y a que 20 % de chances que le combat aboutisse.

Pour lui, même si le battage médiatique et les échanges sur les réseaux sociaux entre les deux hommes s’arrêtent, cela montre ce qui est possible pour les Tsuut'ina. Cela souligne également que la région de Calgary possède une arène qui peut accueillir un grand événement avec des options de licence uniques pour les combattants, selon Kieran Keddle.

Le sixième combat professionnel de Jake Paul, une fois la question de l’adversaire réglée, doit avoir lieu en août.

D’après les informations de Dan McGarvey