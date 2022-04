Réfugiés ukrainiens : l’incertitude et la terrible attente d’une famille de Québec

Une femme et son mari d’origine ukrainienne, installés depuis plus de 10 ans dans la région de Québec, tentent de faire venir au Canada leurs proches touchés par la guerre mais se heurtent aux méandres de l’immigration.

Dès que le gouvernement fédéral a annoncé son programme pour accueillir des réfugiés ukrainiens, Tetiana Kosova et Sergiy Kosov ont passé la journée du lendemain à remplir des demandes de visas pour ses parents et sa sœur à elle.

Ma mère a 60 ans et mon père, 65. [...] Ma sœur est sur le point d’accoucher, raconte-t-elle.

Constituer un dossier complet ne fut pas une mince affaire. Qu’importe, leur obsession : faire bien et au plus vite pour les extraire des horreurs de la guerre. Depuis, ils attendent et ne comprennent pas pourquoi cela n’aboutit pas.

« J’appelle Immigration Canada chaque jour. Personne ne peut rien nous dire. C’est décourageant. » — Une citation de Tetiena Kosova

Elle et son conjoint se sentent d’autant plus frustrés qu’ils ont les moyens financiers pour subvenir aux besoins de leurs proches et la place suffisante dans leur grande maison pour les accueillir.

Sans compter, l’élan de générosité de leurs amis qui leur ont proposé leur aide en plus de leur avoir déjà donné des vêtements.

La nourriture est devenue chère

En Europe de l’Est, les parents et la sœur prennent leur mal en patience; ils n’ont pas le choix. Restés en Ukraine, les sexagénaires parviennent encore à se nourrir.

Mais ça coûte cher. Les prix ont considérablement augmenté, Tetiana Kosova. Ils ont l’essentiel, sauf les médicaments.

Sa sœur a fui son pays avec son mari et leur fils de 5 ans. Ils louent présentement un appartement en Pologne. Mener une grossesse à terme dans ces conditions est difficile.

Ils vivent beaucoup de stress , regrette-t-elle.

Entre le 17 mars et le 19 avril, Ottawa a reçu 163 747 demandes d'autorisation de voyage d'urgence de ressortissants ukrainiens; 56 633 ont été approuvées.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard