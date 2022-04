Match de hockey junior en C.-B. : un commentateur licencié pour un propos raciste

Un commentateur a été licencié après avoir fait un commentaire raciste vendredi alors qu'il commentait un match entre les Alberni Valley Bulldogs et les Langley Rivermen en Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (LHCB).

Bruce MacDonald, qui était le commentateur consultant lors de la diffusion du match par la station de radio de Port Alberni, 93.3 The Peak, a fait un commentaire désobligeant contre l'attaquant des Rivermen âgé de 17 ans, Owen Kim, qui est d'origine asiatique.

En deuxième période, le joueur de North Vancouver d’un mètre soixante-dix (5'7") a été impliqué dans une altercation avec le défenseur des Bulldogs, Logan Holm.

Oh, Kim… laisse tomber. Monte sur une échelle et parle-lui , peut-on entendre dire Bruce MacDonald juste après l’altercation. « Est-ce qu'il parle anglais ? C'est peut-être ça le problème. »

Des propos qui ont suscité une réaction immédiate de l’autre commentateur, Evan Hammond, qui s’est exclamé allez maintenant, ça va trop loin.

À la fin de la période, Bruce MacDonald a été retiré de l’antenne par les Bulldogs et banni des futures émissions de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique LHCB . Nous voulons nous assurer que nous envoyons le message que traiter l'un de nos joueurs de la sorte est totalement inacceptable , a déclaré Jesse Adamson, le responsable des communications de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique LHCB .

Licenciement et excuses

Samedi, Bruce MacDonald a publié une déclaration sur Twitter disant qu'il était profondément désolé pour le mal qu'il avait causé à Owen Kim, sa famille et à d'autres.

« Personne ne devrait ressentir cela et j'assume l'entière responsabilité de mes propos racistes. » — Une citation de Bruce MacDonald

Le président du groupe qui détient la radio 93.3 The Peak, Rod Schween, a confirmé à Canadian Broadcasting Corporation CBC que Bruce MacDonald a été licencié samedi matin à cause de ses commentaires. Les commentaires désobligeants peuvent avoir un impact énorme sur les joueurs juniors qui sont au stade de développement de leur carrière, explique-t-il. À M. Kim et sa famille ainsi qu'à leur équipe de hockey, je présente à nouveau nos sincères excuses.

Cet incident est un autre exemple de racisme dans le monde du hockey. En mars, Zaya Morro, un joueur noir de Courtenay âgé de 16 ans, s’était dit déçu par une enquête de l'Association de hockey amateur de la Colombie-Britannique sur un incident où il avait fait l’objet d'une insulte raciste.

Au cours des dernières semaines, de nombreux joueurs noirs ont publiquement dénoncé des incidents d'injures racistes à Ottawa et au Québec.

Avec les informations de Akshay Kulkarni et La Presse canadienne