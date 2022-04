La vie de chalet continue de faire rêver à Ottawa et en Outaouais

Le rêve d’un chalet gagne de plus en plus d'adeptes depuis le début de la pandémie de COVID-19 et la tendance se poursuit en 2022 à Ottawa et en Outaouais.

Au Salon de la vie de chalet et de l'arrière-cour, qui se déroule cette fin de semaine à Ottawa, l'effervescence est palpable, autant pour les villégiateurs que les exposants.

Les gens, après avoir passé deux ou trois ans à être pris chez eux ou en famille, sont prêts vraiment à sortir et s’amuser , constate Paul Le Guerrier, le directeur des ventes du Salon de la vie de chalet et de l'arrière-cour d’Ottawa.

Pour louer un chalet, il faut toutefois être aux aguets. Les chalets comme ceux de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) qui était mis en location à compter de samedi, et ce, pour un séjour l’an prochain s'envolent très rapidement.

Gabriel Bisson est propriétaire d’un chalet en Outaouais. Photo : Radio-Canada

« Ça se loue très rapidement, très vite. On est pas mal tout booké pour cet été », a partagé Gabriel Bisson, propriétaire d’un chalet à Bouchette en Outaouais.

La demande dépasse l'offre

Et pour acheter un chalet, la demande dépasse l’offre, malgré la hausse anticipée des taux d’intérêt.

Henrick Mathieu, agent immobilier. Photo : Radio-Canada

Les millénariaux entrent dans le marché, donc ça fait augmenter la demande. Le monde se tourne vers ces propriétés comme investissement, pour en faire de la location court terme donc, ça aussi, ça fait augmenter la demande, ça fait augmenter les prix , constate Henrick Mathieu, agent immobilier.

En 2021, le prix des chalets a augmenté de près de 25 % au Québec et de 35 % en Ontario.

M. Mathieu s’attend d’ailleurs à ce que les prix grimpent de 10 % à 15 % cette année si ce n’est pas plus, parce qu'on ne fournit pas , dit-il.

Avec les coûts des matériaux et la pénurie de main d'œuvre, la patience est toutefois de mise pour les futurs acheteurs.

Tout prend plus de temps, les municipalités prennent plus de temps à réagir parce qu’elles ont plus de travail à faire. Par exemple, pour Hydro-Québec, quelque chose qui prenait six mois à compléter prend un an et demi ou deux ans maintenant , note Gilles Arseneault, un développeur privé de terrains près de Notre-Dame-de-Pontmain, un secteur rural au Québec.

Des ménages sont toutefois prêts à faire des compromis.

Nous allons peut-être acheter un terrain et construire plus tard pour avoir un chalet un jour , songe Jonathan Sztuka, qui était présent samedi au Salon de la vie de chalet et de l'arrière-cour.

Jonathan Sztuka et sa conjointe étaient présents au Salon de la vie de chalet et de l'arrière-cour, samedi à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Catherine Morasse