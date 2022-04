Campagne de sensibilisation pour recruter des femmes dans des postes non traditionnels

Roxanne Bergeron est opératrice de poinçonneuse chez Aldes Canada, un métier non traditionnel qui la comble depuis 11 ans. Moi j'ai besoin de bouger dans la vie et ça, c'est le travail parfait. J'adore travailler physiquement. Quand j'arrive chez nous je me sens en forme j'ai bougé toute la journée , mentionne Mme Bergeron.

Selon le Gouvernement du Québec, un métier est non traditionnel pour les femmes quand moins de 33 % le pratiquent. L'organisme Services intégrés pour l’emploi de Victoriaville aimerait renverser cette tendance avec la campagne de sensibilisation qu'elle déploie pour les prochaines semaines. On veut sensibiliser les entreprises et les femmes à s'intégrer dans le marché. Il y a encore certains préjugés face aux métiers non traditionnels comme, soudeuse, mécanicienne, explique l’agente de communication de l’organisme, Anne Tardif. C'est peut-être une façon de faire face à la pénurie de main-d'œuvre!

« Ce que je dirais aux femmes c'est de s'écouter et de ne pas avoir peur du jugement parce que je pense que toute femme peut opérer n'importe quelle machine et faire n'importe quel emploi. » — Une citation de Roxanne Bergeron, opératrice de poinçonneuse chez Aldes Canada

Avec une force de travail féminine à 50%, l'entreprise Aldes s'estime d'ailleurs choyée de pouvoir compter sur une employée comme Mme Bergeron pour fabriquer ses systèmes de ventilation. Ce n'est pas un genre qu'on embauche, c'est vraiment la bonne personne et puis avec les femmes, ça fonctionne très très bien , mentionne le directeur des opérations de l’entreprise, Stéphane Allard.

Pour maximiser la portée de cette campagne de sensibilisation, des conférences seront aussi offertes à des élèves sur le territoire. On sollicite les écoles qui donnent des formations professionnelles. On va en classe directement pour parler des préjugés face aux métiers non traditionnels et au sexisme avec l'aide de la CNESSST qui nous accompagne , explique Mme Tardif.

D'après le reportage de Jean-François Dumas