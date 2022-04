Le marché des fermiers de Saskatoon toujours aussi populaire

Le marché est passé du centre-ville à l’avenue Koyl en janvier 2020, mais la ferveur des visiteurs n'a pas disparu.

La propriétaire de l’entreprise Soap Cutts Handmade Soaps se dit heureuse de pouvoir rencontrer les visiteurs tout en côtoyant les autres commerçants.

« Je crois que c'est l'enthousiasme, c'est comme une famille, on est heureux de voir les autres et on est heureux de voir notre communauté. »