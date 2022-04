Plus de 200 personnes marchent pour le climat à Trois-Rivières

Plus de 200 personnes ont pris le départ de la marche devant l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour se rendre au parc Champlain au centre-ville.

Cette manifestation se tenait dans le cadre du Jour de la Terre. Bien que cette journée soit le vendredi 22 avril, les étudiants souhaitaient accommoder le plus grand nombre de personnes possible en l'organisant pour le lendemain.

À ne pas passer sous silence

En constatant qu’aucune marche pour le climat n’était prévue cette année à Trois-Rivières, les étudiants du cégep ont décidé de prendre cette initiative. On trouvait que ça n’avait pas de sens. Parce que, avec le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC qui vient juste de sortir, on trouvait que c’est le temps plus que jamais pour s’unir et de se soulever pour faire entendre notre point de vue. soutient l’étudiante en travail social au Cégep de Trois-Rivières Maryanne Desrochers-Legault.

Les demandes et revendications des manifestants concernent des enjeux locaux et nationaux.

Cinq demandes : Protéger les milieux humides de Trois-Rivières Assurer la reforestation de la municipalité Amorcer une décroissance économique Cesser dès maintenant toute exploitation de combustibles fossiles Déclarer l’état d’urgence climatique

Des élus à l'écoute

Des figures politiques de différents paliers gouvernementaux, dont des élus municipaux ont joint la manifestation.

Le conseiller municipal du district Marie de l’Incarnation, Richard W. Dober en faisait partie. Ce que moi je constate au Conseil de ville, il y a comme deux visions : la vision du futur puis la vision du passé. Je pense qu’il y a des gens qui ont affaire à se mettre à date et à commencer à fonctionner dans la nouvelle réalité.

Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac François Bélisle abonde dans son sens. On va se prendre en main. On écoute les gens. Il y a des jeunes qui sont venus courageusement déposer une pétition la semaine dernière au conseil municipal. Ça a fait son effet.

Les manifestants n’étaient pas aussi nombreux qu’en 2019 alors qu’ils étaient des milliers rassemblés pour l’événement.

Avec les informations de Magalie Masson