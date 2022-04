Catherine Cyr Wright de nouveau candidate pour Québec solidaire dans Bonaventure

L'enseignante et titulaire d'une maîtrise en technologie éducative se dit soulagée, touchée, motivée et heureuse de la confiance que les membres de Québec solidaire QS dans Bonaventure lui ont accordé.

Elle avait déjà été candidate du parti en 2018 et avait alors été choisie par acclamation. Cette année, elle affrontait Jérémy Laplante pour obtenir l’investiture.

On veut utiliser le travail que les deux équipes ont fait durant la course à l’investiture pour saisir l’occasion qu’on a de faire élire une députée solidaire dans Bonaventure , indique Mme Cyr Wright.

Catherine Cyr Wright avait fini 4e en 2018, avec un peu moins de 15 % des voix.

Selon le parti, l’association du comté compte actuellement plus de 830 membres, soit plus de quatre fois plus que lors de la dernière campagne électorale provinciale.

On voit que les membres sont vraiment motivés pour la campagne cette année. On a montré à la population de Bonaventure que Québec solidaire QS accorde beaucoup d’importance à la réalité que vivent les gens en région , indique-t-elle.

Engouement pour Québec solidaire?

La candidate sent un vent favorable à Québec solidaire dans la circonscription.

Quand on parle de services de garde éducatifs, de crise de logement, de crise climatique en Gaspésie, c’est Québec solidaire qui les porte dans l’espace public, c’est nous qui avons les propositions les plus rassurantes, les plus crédibles à ce niveau-là. C’est certain que ça parle aux gens , assure-t-elle.

« Il se passe quelque chose dans Bonaventure, ça bouge au niveau politique, on sent qu’on a une occasion à saisir. » — Une citation de Catherine Cyr Wright, candidate de Québec solidaire dans Bonaventure

Si elle est élue, Catherine Cyr Wright compte s'attaquer à la crise du logement et améliorer l'accès aux services publics, que ce soient les soins de santé ou les services éducatifs à l'enfance.

Durant la pandémie, les gens se sont rendu compte de l’importance d’avoir des services publics forts et c’est Québec solidaire qui porte ce message-là , croit-elle.

« On paye les mêmes impôts que tout le monde, mais on n’a pas accès aux mêmes services publics que tout le monde. » — Une citation de Catherine Cyr Wright

La candidate croit que son ancrage dans la circonscription la distingue des autres candidatures.

Pour le moment, seul le Parti québécois a confirmé la candidature d’Alexis Deschênes dans la circonscription. Ni le Parti libéral du Québec ni la Coalition avenir Québec n’ont fait d'annonce à ce propos.

J’ai une compréhension et une connaissance des enjeux, notamment parce que je les vis. Je suis une jeune mère, il y a plusieurs services publics auxquels je n'ai pas accès en lien avec mon enfant. Les enjeux que vivent les gens, je les connais , assure-t-elle.

Un député solidaire dépêché sur place

Québec solidaire a dépêché sur place le député de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Andrés Fontecilla, pour assister à l’investiture du parti dans Bonaventure et faire une tournée de la circonscription, où il restera jusqu’à son départ, lundi.

L'élu solidaire assure aussi constater un engouement pour Québec solidaire QS dans la circonscription, en citant la forte augmentation du nombre de membres de la formation politique.

Cette croissance exponentielle de nos membres montre qu’il y a un fond très favorable au projet politique porté par Québec solidaire. Nous sommes convaincus que Québec solidaire QS va faire une percée à Bonaventure lors de la prochaine élection , dit-il.

Le parti va d’ailleurs concentrer ses efforts en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans la circonscription de Bonaventure.