La Gaspésie chante pour les Ukrainiens victimes de la guerre

Une quinzaine d’artistes se partageront la scène avec la collaboration de la Ville. Des compositions originales et des succès variés résonneront dans la salle.

L’impact de ce qu’on fait aura beau être minime, ce sera fait de bon cœur! , lance le directeur technique du Centre culturel de Paspébiac, Dominick Briand.

La soirée a connu une popularité surprenante : sur les 225 places disponibles, 115 billets se sont envolés dès la première journée de mise en vente.

Je le dis sérieusement : on pourrait facilement faire deux spectacles, deux salles combles , avance M. Briand.

Parmi les artistes invités, l’autrice-compositrice-interprète Marie-Lou Brière Berthelot, alias MLOU, souhaite réussir à toucher les spectateurs.

Comme artiste, j’aime divertir les gens, mais j’aime aussi que certaines de mes chansons permettent un petit changement parfois dans la vie des gens , explique-t-elle.

Marie-Lou Brière Berthelot, alias MLOU, sera sur la scène à Paspébiac. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

En plus du spectacle, un encan silencieux est organisé sur place avec des œuvres de 13 artistes visuels.

Tous les profits seront remis à la Fondation Canada Ukraine, à la suggestion de la communauté ukrainienne en Gaspésie. Chaque don compte pour Volodymyr Zmazhenko, un résident de New Richmond depuis une dizaine d’années et originaire de l’Ukraine.

« Ça sauve des vies. Je peux vous confirmer que vos aides sauvent des vies. Chaque garrot, chaque pansement hémorragique, ça sauve des vies. » — Une citation de Volodymyr Zmazhenko, résident de New Richmond originaire d'Ukraine

Volodymyr Zmazhenko habite à New Richmond depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le quotidien de M. Zmazhenko a été bouleversé par le début du conflit dans son pays d’origine.

C’est très dur [...] on ne dort pas bien, on ne vit pas une vie normale. On commence nos journées et on termine nos journées en regardant les nouvelles , raconte celui qui remercie chaque donateur gaspésien et qui espère une fin prochaine du conflit.

Avec les informations de Roxanne Langlois