Livres Québec veut faire de la lecture une priorité nationale

Livres Québec, un regroupement d'associations professionnelles du milieu du livre québécois, souhaite faire de la lecture un enjeu électoral. Pour la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, il demande aux partis politiques de s’engager à en faire une priorité nationale pendant au moins un an.

Dans une lettre ouverte également signée par des organismes du milieu de l’éducation, des affaires et de la santé, il revendique la mise sur pied d’un comité spécial, pluridisciplinaire et interministériel disposant de sommes d’argent significatives afin de mettre en œuvre un plan d’action qui place la lecture au cœur de la société québécoise.

Nous sortons de deux années hors du commun qui laisseront des traces dans la société et dont nous ne mesurons pas encore toutes et tous les conséquences. Nous parlons beaucoup de décrochage scolaire, de désinformation, de santé mentale, de dépendance aux écrans, de pénurie de main-d’œuvre , ont écrit les signataires.

La lecture, si elle ne règle pas tout, nous paraît être un élément à valoriser auprès de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, car son apport est plus que bénéfique : il est nécessaire et indispensable pour une société prospère , peut-on lire.

Créer une culture de la lecture

On croit qu’il est temps de créer une culture de la lecture , résume Laurent Dubois, directeur général de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.

Souvent, dit-il, les gens aiment lire durant l’enfance. Mais à l’adolescence, plusieurs perdent le goût de la lecture et n’y retournent pas à l’âge adulte, selon lui.

Il y a un décrochage dans le plaisir de lire, et c’est ce chiffre-là qui nous inquiète , explique Laurent Dubois.

« On considère que ça devrait faire partie des règles hygiéniques de lire, au même titre qu’on se brosse les dents, qu’on mange des fruits et des légumes et qu’on marche 8000 pas par jour. » — Une citation de Laurent Dubois, directeur général de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois

Livres Québec demande à ce que la responsabilité de faire de la lecture une priorité nationale s'étende au-delà des ministères de l’Éducation et de la Culture et des Communications. Photo : getty images/istockphoto / NanoStockk

La lecture pour la formation citoyenne

Katherine Fafard, directrice générale de l’Association des libraires du Québec, abonde dans le même sens.

Elle estime que les bienfaits de la lecture se font ressentir dans tous les pans de la vie citoyenne, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’employabilité, de la santé mentale, de l’esprit critique et de l’empathie.

La pandémie a d’ailleurs mis en lumière l’importance de la lecture pour assimiler des enjeux de société complexes, selon la directrice générale.

Si on n’est pas capable de lire et d’interpréter ce qu’on nous raconte, comment on fait pour prendre de bonnes décisions en tant que citoyen? , demande-t-elle.

Les ventes de livres francophones auraient augmenté de 5 à 10 % au Canada en 2021, selon le Regroupement des éditeurs franco-canadiens. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En faisant de la lecture une priorité nationale, elle espère amener la lecture aux gens, peu importe où ils se trouvent : dans les services sociaux, dans les centres jeunesse, dans les entreprises , énumère-t-elle.

Les gens ne fréquentent peut-être pas les librairies ou leur bibliothèque publique, mais on réussirait à les toucher par la lecture par plein de moyens de médiation , conclut-elle.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.