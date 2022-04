Un programme de justice réparatrice s’étend aux adultes dans la région de Fort McMurray

Nicole Chouinard, gestionnaire de l'équipe de soutien de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et des services aux victimes de la municipalité régionale de Wood Buffalo, explique que ce programme est une alternative à la voie judiciaire habituelle. La Gendarmerie royale du Canada GRC est partenaire du programme et les agents sont formés sur la façon de référer des cas.

Les participants peuvent suivre le programme avant ou après le dépôt d'accusations et passer par un cercle communautaire. Dans ce cercle, inspiré des cercles de guérison autochtones, la victime et l'agresseur peuvent parler ouvertement et parvenir à un accord. Il y a un facilitateur et un soutien pour la victime et le délinquant, et la Gendarmerie royale du Canada GRC peut être présente si cela est requis.

C'est très axé sur les victimes , explique Nicole Chouinard. Le délinquant doit assumer la responsabilité de ses actes et être prêt à réparer le mal qu'il a causé .

Le cercle crée une entente de responsabilité sur ce que le délinquant peut faire pour réparer le tort causé à la victime. Cela peut arriver à n'importe quel moment du processus, avant que des accusations soient portées, après et même une fois la condamnation rendue.

Le chef de la Première Nation Athabasca Chipewyan, Allan Adam, souhaite que le programme soit associé à des solutions qui améliorent la santé mentale des participants, car de nombreuses personnes qui comparaissent devant les tribunaux sont aux prises avec une dépendance et ont besoin d'aide, note-t-il.

Allan Adam, chef de la Première Nation chipewyanne d’Athabasca, défend le processus de justice réparatrice depuis des années. (Archives) Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Grâce à ce programme, Allan Adam espère voir plus de personnes obtenir l'aide dont elles ont besoin, plutôt que d'être prises dans le système judiciaire. C'est une avancée positive .

« Le but du cercle est d'aider à la guérison, de créer ces liens et de pouvoir aller de l'avant. » — Une citation de Nicole Chouinard, gestionnaire de l'équipe de soutien

Recherche de partenaires

À ce jour, il y a deux facilitateurs à Fort Chipewyan et 12 à Fort McMurray, mais les services sont offerts partout dans la région de Wood Buffalo. Deux adultes ont déjà fait des demandes pour participer au programme, détaille Nicole Chouinard.

Selon Janelle Fleury, coprésidente du conseil d'administration du Comité de justice pour les jeunes de Fort McMurray, ce programme a un impact énorme sur les victimes. Lorsque les affaires sont portées devant les tribunaux, les victimes peuvent sentir que l'accent est alors mis sur la loi qui a été enfreinte plutôt que sur le mal qui a été causé [c'est pourquoi] ce processus redonne aux victimes une capacité d’action , explique-t-elle.

Janelle Fleury s’attend à ce que plus d’adultes soient dirigés vers ce programme et espère que la communauté soutiendra ce processus, afin de sensibiliser le public. Selon elle, lorsqu’un délinquant n'a pas la possibilité de faire amende honorable, cela augmente les risques de récidive et de honte.

Elle souhaite que les victimes sachent que ce processus est disponible et explique que le comité est à la recherche de plus de partenaires afin d’envoyer des délinquants faire du bénévolat à davantage d'endroits.

D'après les informations de Jamie Malbeuf