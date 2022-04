Les Cantonniers de Magog remportent la Coupe Jimmy-Ferrari.

Le joueur Connor Macey a procuré une victoire de 4 à 3 à la formation estrienne au début de la période de prolongation. Selon le relationniste, Robert Legault, près de 200 Magogois s'étaient déplacés sur les 1400 spectateurs. Après tout ce qui s’est passé depuis mars 2020, ces jeunes-là ont passé par tellement d’étapes et d’épreuves, quelle belle marque de résilience , affirme M. Legault.

« On a battu une grosse équipe. On a battu les Chevaliers de Lévis, les champions de la saison régulière. On leur a fait subir quatre défaites consécutives. […] C’est de prouver le travail colossal qui a été fait par les joueurs et notre personnel entraîneur. »