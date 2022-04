Confronté par une ourse dans sa cour, un Néo-Brunswickois a craint d’y laisser sa peau

Alors qu’il travaillait sur son terrain, Paul Williams raconte avoir été attaqué par une ourse.

Il se remet péniblement de cette rencontre. Ça fait depuis ce temps-là que je dors pas , affirme-t-il. Je mange pas bien. C'était affreux.

Paul Williams, de Beaubassin-Est au Nouveau-Brunswick, recrée son traumatisme. Il fait une démonstration de comment il s'est caché de l'animal. Photo : Radio-Canada

En voulant échapper à la bête arrivée à l’improviste, Paul Williams a même trébuché et est tombé.

J'ai vu les dents, les griffes avec la patte. C'est épouvantable , raconte-t-il.

Le citoyen a réussi à sauver sa peau en se cachant derrière une palette de bois.

« Elle swignait la patte. Quand ce qu'elle a swigné, elle m'a pris sur le visage. » — Une citation de Paul Williams

En voulant se protéger avec son bras, il a été blessé lorsque l'ourse l'a grafigné , dit-il.

Sans doute alarmée par ce charivari, la maman ourse a pris la fuite.

Le Néo-Brunswickois s'est sorti de cette épreuve avec une blessure à l'avant-bras. Photo : Radio-Canada

Paul Williams a bien cru qu'il allait y rester. Il se sent un peu plus en sécurité depuis que le ministère des Ressources naturelles est venu installer un piège à ours dans sa cour.

Si l’on se retrouve face à un ours, il est conseillé de faire du bruit pour lui faire peur.

M. Williams avertit ses voisins de faire bien attention. Je l'ai vécu. J'espère que ça arrive jamais à moi ou quelqu'un d'autre , dit-il.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick conseille de ne pas laisser de déchets alimentaires qui ont une forte odeur à l'extérieur avant la collecte des poubelles, car cela peut attirer les ours vers les résidences.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano