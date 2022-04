Le nombre de surdoses en hausse en Outaouais

Devant ce phénomène, des outils supplémentaires ont été [et seront] mis à la portée des organismes et de la santé publique pour aider à contrer les surdoses.

Deux organismes de l'Outaouais peuvent compter sur un spectromètre pour déceler les différentes composantes d'une drogue, afin de prévenir le nombre de surdoses sur le territoire. Photo : Radio-Canada

Le spectromètre, une machine d'analyse de substances, est l’une des quelques façons pour deux organismes de l'Outaouais de déceler les différentes composantes d'une drogue, pour ainsi savoir ce qu'elle contient réellement.

« Ça permet de donner des informations supplémentaires aux gens pour qu'ils soient capables de prendre les meilleures décisions possibles. [...] c’est une étape de plus pour que les citoyens aient le plus information possible par rapport à ce qu’ils pourraient vouloir consommer », explique Janick Allyson, coordonnatrice au Service de consommation supervisée du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO).

Janick Allyson, coordonnatrice au Service de consommation supervisée du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO). Photo : Radio-Canada

Cette dernière ajoute que ces outils sont plus essentiels que jamais.

Avec l’arrivée de la pandémie, avec les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement, on a commencé à voir une modification dans ce qui circulait sur le marché, ce qui fait en sorte que les gens ont une moins bonne connaissance de ce qu’ils consomment , dit-elle.

En Outaouais, le nombre de surdoses a doublé au cours des deux dernières années. Avant la pandémie, les autorités en dénombraient en moyenne une vingtaine par an. Maintenant c’est près d’une cinquantaine.

Un phénomène inquiétant selon Camille Paquette, médecin spécialiste en santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

« C’est préoccupant, parce qu'on voit des substances très toxiques, comme le fentanyl, qui sont très présentes sur le marché et vont être mélangées à d’autres types de substances qui accroissent le risque de surdose. C’est suffisamment préoccupant pour justifier l'ouverture de site supervisé et ça justifie aussi les autres projets qu'on mène pour offrir davantage de services pour prévenir les surdoses », explique-t-elle.

Les ravages des mélanges de substances

Selon Annie Castonguay, directrice adjointe au Bureau régional d'action sida (BRAS) en Outaouais, les intervenants n’ont jamais autant donné de matériel de consommation sécuritaire que présentement.

Selon Mme Castonguay, ce phénomène s'expliquerait pas par une hausse du nombre de consommateurs, mais plutôt par un changement des habitudes de consommation et le mélange de substances qui est difficilement contrôlable.

Annie Castonguay, directrice adjointe au Bureau régional d'action sida (BRAS) en Outaouais. Photo : Radio-Canada

« On a remarqué que la quantité de méthamphétamine à l'intérieur d'une pilule de speed est beaucoup moins importante qu’elle l'était il y a 6 mois ou un an. Donc, c'est une réalité par exemple où la personne va en prendre davantage, parce qu'elle est habituée à un certain effet », rapporte Mme Castonguay.

« On a analysé des comprimés de speed il y a une semaine environ, puis on a retrouvé de la litière à chat, on a retrouvé du mélange à gâteau. » — Une citation de Annie Castonguay, directrice adjointe au BRAS Outaouais,

Nouveau site mobile de consommation supervisée

Devant cet enjeu, la santé publique et les organismes en Outaouais misent sur la réduction des méfaits, entre autres par la distribution de matériel de consommation sécuritaire, comme de bandelettes de détection de fentanyl et par l'ouverture, en juin, d'un site mobile de consommation supervisée.

Une fourgonnette va se promener sur le territoire de Gatineau pour les gens qui souhaitent consommer avec la surveillance d’une infirmière et d’un intervenant.

« C’est une approche qui part du principe que la consommation de substances psychoactives, il y en a toujours eu et il va toujours y en avoir. Donc de penser que ça va disparaître et que ça va s’arrêter, c’est irréaliste. Donc, ce qu’on choisit plutôt de faire, c’est d'essayer d’accompagner le plus possible les gens pour éviter que leur consommation ait une conséquence à la fois sur eux et sur leur entourage et la collectivité », souligne Camille Paquette du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais.

Les gens peuvent également se présenter au site de prévention des surdoses aménagé près du Gîte ami dans le secteur de Hull sept jours sur sept de 8h à 11h et de 17h à minuit pour, notamment, faire tester leur consommation.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson et de Nathalie Tremblay