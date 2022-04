Le canal de dérivation de la rivière Rouge sera activé cette fin de semaine

Les niveaux d'eau continuent d’augmenter rapidement au sein des affluents du bras principal de la rivière Rouge en raison des chutes de pluie, et cette augmentation devrait se poursuivre dans les jours qui suivent, selon un communiqué de la province.

Un avertissement d’inondation des basses terres a été lancé dans le sud du Manitoba, à partir de la frontière avec la Saskatchewan, en direction de la Route provinciale à grande circulation (PTH) 12.

Un avertissement a également été émis près de la frontière avec les États-Unis, vers la Route provinciale à grande circulation 1, s’étendant entre les Route provinciale à grande circulation PTH 5 et 16, ainsi qu’au nord de la Route provinciale à grande circulation PTH 1 entre Portage la Prairie et Winnipeg.

Les régions dans le centre et le sud du Manitoba ont déjà reçu près de 40 millimètres de précipitations, et s’attendent à recevoir 30 à 50 millimètres de plus, samedi et dimanche.

Certaines régions pourraient recevoir jusqu’à 80 millimètres de précipitations d’ici le 25 avril. La pluie pourrait se transformer en neige dimanche, accompagnée de vents allant jusqu’à 70 km/h.

Les températures négatives prévues la semaine prochaine ralentiront la fonte des neiges.

Certains fossés et débouchés sont encore enneigés ou couverts de glace, limitant les débits d’eau.

Les spécialistes de la prévision des crues continuent de surveiller la situation de près. Les Manitobains vivant dans les régions touchées sont priés de limiter leurs déplacements, alors que les conditions routières risquent d’être difficiles.