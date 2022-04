Un comité formule des recommandations pour mettre fin au racisme systémique à l’UBC

Le comité de réflexion en matière d'inclusion et de lutte contre le racisme de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a publié un rapport qui formule 54 recommandations afin de vaincre le racisme systémique envers les Autochtones, les Noirs et les personnes de couleurs au sein de la communauté universitaire.

En tant qu’université qui a des campus sur le territoire des Musqueam et des Syilx et en tant qu’institution canadienne, l'UBC s’engage à démanteler les mécanismes d’oppression qui existent encore dans notre système et à faire de l’université un endroit plus diversifié et inclusif , indique le président et vice-chancelier de l’université, Santa Ono.

Nous sommes prêts à travailler fort pour aller au-delà des mots et nous engager vers des actions concrètes contre le racisme systémique , explique-t-elle dans une déclaration.

Le comité de réflexion a été formé dans la foulée des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis, souligne le rapport, qui indique également que plusieurs universités et collèges ont été appelés à assumer la responsabilité des inégalités sociales présentes sur leur campus.

Le rapport est divisé en six sections différentes, soit une concernant le racisme envers les Autochtones, une envers les Noirs, une envers les personnes de couleur, une pour les étudiants, une pour le personnel et une section concernant les facultés.

C’était vraiment une lourde tâche, parfois déchirante et parfois exaltante , explique le coprésident du comité de réflexion, Handel Wright. Le rapport final qui en est ressorti peut à la fois être vu comme un ensemble ou comme six rapports individuels.

Certaines recommandations, comme le besoin d’une éducation antiraciste, s’appliquent toutefois à l’ensemble du rapport, de même que l’importance de recruter des personnes issues de la diversité et de développer un système adéquat pour répondre aux plaintes impliquant des événements racistes.

Le rapport du comité de réflexion peut servir d’outil pour changer les politiques, les pratiques discriminatoires et la culture institutionnelle afin de mettre fin au racisme systémique et à la normalisation des pratiques d’exclusion , souligne la coprésidente du comité au campus de l’Okanagan, Shirley Chau.

Elle ajoute que le rapport a été rédigé grâce à des expériences personnelles et des connaissances institutionnelles des membres du comité.

L’université étudie actuellement les recommandations du rapport, mais l’administration indique que certaines d’entre elles ont déjà été implantées sur les campus.