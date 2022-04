Des animaux en origami apparaissent mystérieusement dans des bibliothèques

Brian McMillan, le directeur de la bibliothèque musicale du campus universitaire, dit que la découverte de ces petites créations illumine la journée .

Des animaux, dont des tortues, des dinosaures et des dragons, ont été découverts dans plusieurs endroits sur le campus, donnant à penser que la personne est un ou une étudiante qui, pendant sa période d'étude, se penche sur l’art de l’origami pour se détendre.

Le personnel de la bibliothèque musicale, heureux de découvrir ces créations, ont installé une collection pour les étudiants. Photo : Soumise par : la bibliothèque musicale de l'Unversité Western

Un des membres du personnel étudiant a laissé une note lui demandant de laisser plus d'origami et effectivement, [la personne] nous en a laissé , dit Crystal Mills, directrice des services aux usagers à la bibliothèque Taylor, où se trouvent les collections de médecine, science et technologie.

« Nous sommes toujours ravis de découvrir de nouvelles créations, nous avons installé une collection charmante d’animaux et tout le monde les trouve très agréables. » — Une citation de Crystal Mills, directrice des services aux usagers à la bibliothèque Taylor

Mme Mills dit que le fait que la personne soit mystérieuse rend la découverte d’origami encore plus amusante.