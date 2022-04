L’écrivaine Gabrielle Roy est à l’honneur au Manitoba cette semaine

Le Théâtre Cercle Molière, le Centre culturel franco-manitobain et la Maison Gabrielle-Roy se sont associés pour présenter trois événements en lien avec l’écrivaine franco-manitobaine, Gabrielle Roy cette semaine.

La détresse et l’enchantement au Théâtre Cercle Molière

Ce projet autour de Gabrielle Roy est né avec la venue du spectacle La détresse et l’enchantement, une création qui met en scène la comédienne Marie-Thérèse Fortin dans le rôle de Gabrielle Roy.

Les représentations qui auront lieu les 29, 30 avril et 1 er mai 2022 au Théâtre Cercle Molière sont les dernières de ce spectacle qui a voyagé à travers le Canada depuis 2018.

Il devrait être présenté en 2020, mais la pandémie a stoppé son parcours. Il parvient enfin au public manitobain.

Créé en 2018 avec Marie-Thérèse Fortin et l’auteur-metteur en scène Olivier Kemeid, le spectacle met en scène l’autobiographie de la romancière Gabrielle Roy parue en 1984.

Une rencontre avec le public manitobain qui est attendue avec impatience par la comédienne québécoise Marie-Thérèse Fortin qui se rend pour la première fois au Manitoba.

J’ai l’impression que je vais découvrir quelque chose qu’on pressent, qu’on connaît de loin, mais qui, surtout pour ce qui est de la communauté francophone, va m'apprendre beaucoup de choses , confie Marie-Thérèse Fortin.

Pour la comédienne, le texte devrait résonner particulièrement sur la scène du Théâtre Cercle Molière, un retour sur les terres d’origine de Gabrielle Roy.

Ce que nous raconte Gabrielle Roy dans La détresse et l’enchantement, c’est plus qu’une autobiographie, c’est le portrait du destin des francophones en Amérique du Nord et de son amour de la langue française , précise la comédienne.

Marie-Thérèse Fortin interprète Gabrielle Roy dans La détresse et l'enchantement Photo : Radio-Canada

Une exposition qui célèbre la création féminine au Centre culturel franco-manitobain

Pour célébrer la venue du spectacle, le Centre culturel franco-manitobain a imaginé une exposition qui met en valeur le génie de six femmes qui ont en commun la créativité, un héritage qui semble se transmettre de mère en fille.

La professeure Lise Gaboury-Diallo a participé à la conception de l’exposition avec sa fille Anna Binta Diallo, elle-même artiste visuelle.

« L’objectif était de mettre en valeur le travail de Gabriel Roy d’une autre façon […] peut-être pour atteindre un autre public. » — Une citation de Lise Gaboury-Diallo

Anna Binta Diallo et Lise Gaboury-Diallo évoquent la création féminine qui se transmet de mère à fille. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’exposition Jeux de miroirs: La création féminine d’une génération à l’autre rassemble des textes de Gabrielle Roy et des créations de la céramiste Claire Breton-Gaboury qui n’est autre que la mère de l’autrice Lise Gaboury-Diallo, elle-même mère de l’artiste visuelle Anna Binta Diallo.

Les œuvres dialoguent entre elles d’une génération à une autre et entre les formes d’art aussi.

J’avais l’impression que la famille de Gabrielle Roy, sa mère, sa grand-mère […] c’était un peu le reflet de ce que nous vivions chez nous […] ma mère, ma grand-mère et ma fille […] Ses talents d’artiste qui ont été transmis d’une génération à une autre alors j’ai trouvé que c’était un parallèle intéressant. J’ai trouvé qu’il y avait des jeux de miroirs entre les différentes formes d'art , explique Lise Gaboury-Diallo.

« C’était intéressant de voir comment l’art se transmet d’une génération à une autre. » — Une citation de Anna Binta Diallo

L’exposition débutera le 26 avril 2022 à 18 h avec un vernissage dans la Galerie du Centre culturel franco-manitobain.

Une soirée Just(e) SLAM! pour célébrer avec poésie Gabrielle Roy

Une édition spéciale de Just(e) SLAM! sera organisée le mercredi 27 avril par la Maison Gabrielle Roy autour de la thématique du spectacle La détresse et l'enchantement.

La soirée est ouverte à toutes et à tous dès 19 h.

Ceux qui le souhaitent sont invités à y participer en mode virtuel ou en présentiel à la Salle Antoine-Gaborieau du Centre culturel franco-manitobain