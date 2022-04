Retour de la course Nunavut Quest qui préserve la tradition des chiens de traîneau

Sur l'île de Baffin, au Nunavut, la course de chiens de traîneau Nunavut Quest, un événement incontournable depuis 1999, a été annulée ces deux dernières années en raison de la COVID-19. Lundi, treize meneurs ont pris le départ de cette course tant attendue et espèrent mener leurs attelages d'Arctic Bay jusqu'à la ligne d'arrivée à Igloolik.

Vendredi, l’une des organisatrices, Tanya Haulli, expliquait que les meneurs étaient restés au camp numéro 3, à cause de vents trop forts. Tanya Haulli est basée à Igloolik où les concurrents sont attendus dans les prochains jours.

« Je pensais qu'il y avait juste du vent, mais [mon mari] m'a dit que c'était un blizzard assez violent en ce moment. » — Une citation de Tanya Haulli, co-organisatrice de la Nunavut Quest

La course se déroule le long de 400 kilomètres, sur la banquise et la toundra, dans un climat arctique parfois rigoureux. Il n'y a aucune communauté sur le parcours, mais sept emplacements de camp sont dispersés environ tous les 50 kilomètres.

Deux motoneiges sont autorisées à voyager avec chaque meneur, pour les aider. L'ensemble de l'équipage, meneurs, accompagnateurs et organisateurs, campe au même endroit à la fin de chaque étape de la course.

Vendredi, on comptait un abandon parce que des chiens avaient rongé des harnais et des cordes.

Préserver la culture inuit

Niore Iqalukjuak est resté en contact avec certains des meneurs et organisateurs, depuis son foyer à Arctic Bay. Ça a été une lutte, même si c'est un peu plus facile que par le passé.

Niore Iqalukjuak se réjouit que les choses se soient suffisamment apaisées avec la COVID-19 pour que les organisateurs reçoivent le feu vert. Pour lui, cette course est importante et permet de réunir à nouveau des familles et des amis après quelques années alors que certains ont perdu des êtres chers.

« Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, c’est assez incroyable de regarder les gens se revoir en personne. Cela amène des gens d'autres communautés en ville qui ne se sont pas vus depuis un moment; et pour certains, c'est un voyage de guérison. » — Une citation de Niore Iqalukjuak

De jeunes spectateurs au départ de la course Nunavut Quest à Arctic Bay, le 18 avril 2022. Photo : Fournie par Mark Long

Tanya Haulli rejoint le sentiment de Niore Iqalukjuak. L’organisatrice a son mari et son frère dans la course. C'est la première course de mon petit frère. Nous sommes très fiers de lui.

L'élevage de chiens est vraiment important et la course est un élément important pour garder cette tradition inuit en vie, explique Tanya Haulli. Beaucoup de participants sont assez jeunes et c'est formidable de les voir se réapproprier cette partie de leur culture.

Le vainqueur de la course recevra cette année 20 000 $, tandis que les deuxième et troisième places recevront respectivement 10 000 $ et 5 000 $. Tous les autres qui terminent la course recevront 1 000 $.

D’après les informations de CBC