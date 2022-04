Des organismes sportifs et de loisir à la rencontre des familles de Rouyn-Noranda

Des dizaines de familles de Rouyn-Noranda ont participé samedi au Salon du loisir jeunesse estival 2022. L’occasion pour différents représentants d’organismes sportifs et de loisir de faire connaître leurs activités, notamment celles qui se dérouleront cet été.

Le président du Club de natation les Dauphins de Rouyn-Noranda, Benoît Théberge, est heureux d’avoir pu présenter son organisation aux parents et enfants.

Ils viennent nous voir parce qu’ils s’intéressent au type d’activités qu’on fait et on sent que les gens ont moins fait d’activités pendant deux ans, donc ils se demandent si leur enfant qui ne sait pas nager ou très peu, c’est où qu’il peut développer ses compétences en natation , constate-t-il.

Benoît Théberge, président du Club de natation les Dauphins de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le directeur général du Camp Joli-B dans le quartier Rollet à Rouyn-Noranda, Paul Jolin, trouvait important de participer à l'événement pour rappeler aux gens que les camps d’été sont bien présents.

On est encore là. On s’attend à ce que le camp fonctionne très bien cette année. Même avec toutes les mesures l’an passé, on a du plaisir , mentionne-t-il.

À gauche, le directeur général du Camp Joli-B, Paul Jolin. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Deux années plus difficiles

En raison des nombreuses mesures sanitaires à suivre, il n’a pas été facile d’offrir des activités lors des deux dernières saisons estivales, souligne la directrice adjointe de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, Martine Gélinas.

Si je recule à l’été 2020, le club de lecture estival s’est fait par Zoom. Ça a été catastrophique pour tout le monde. Nous étions tous tannés , relate-t-elle.

La directrice adjointe de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, Martine Gélinas. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Les multiples interruptions dans la pratique de la natation en raison de la COVID-19 ont eu des conséquences qui se feront encore sentir à moyen terme pour le Club de natation les Dauphins, fait remarquer Benoît Théberge.

Dans le recrutement, on sent que ça va paraître dans les deux prochaines années parce qu’il va y avoir des trous. Pour toutes les activités aquatiques à Rouyn-Noranda, il va nous manquer des sauveteurs parce qu'on n’en a pas formé pendant deux ans ou très peu. La relève est difficile , précise le président.

Le Corps de cadets de la Marine royale canadienne (CCMRC) 72 Rouanda offre des activités ainsi que des formations aux jeunes l’été, mais également à d’autres périodes de l’année. Il y a quelques mois, l’organisation était encore très stricte quant au respect des mesures sanitaires, confirme la lieutenante de vaisseau, Mélissa Morin.

L’organisation ne voulait absolument pas qu’on devienne un vecteur de propagation du virus. Certaines activités étaient permises au public, mais très peu , spécifie-t-elle.

La lieutenante de vaisseau du Corps de cadets de la Marine royale canadienne (CCMRC) 72 Rouanda, Mélissa Morin. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Malgré que la COVID-19 soit encore présente, un scénario différent des dernières années semble se dessiner pour la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, selon Martine Gélinas.

Ça va vraiment être un retour à la normale avec très peu de restrictions quant au nombre de participants [du club de lecture estival]. La distanciation, c’est presque terminé. Nous sommes très contents de pouvoir offrir une programmation presque régulière , soutient la directrice adjointe.

La plupart des organismes présents  (Nouvelle fenêtre) au Salon du loisir jeunesse estival continuent de prendre les inscriptions pour les activités offertes cet été, soit par téléphone ou Internet.