Le parcours du combattant dans l’Est-du-Québec pour voter à la présidentielle française

Les citoyens français du Canada sont appelés à voter samedi pour le second tour du scrutin présidentiel français. Or, dans l'Est-du-Québec, certains ont dû faire un véritable parcours du combattant.

La cause principale en est l’éloignement par rapport à Québec. C'est là que se trouve le bureau de circonscription électorale où les résidents français de l’Est-du-Québec sont inscrits et doivent aller voter s'ils ne sont pas en mesure d'obtenir une procuration.

Le Septilien Laurent Ferrier n’a jamais manqué de voter aux élections présidentielles françaises. Cette fois-ci, il a dû prendre une demi-journée de congé afin de prendre la route vendredi après-midi, voter samedi et reprendre la route le lendemain, un périple de 1600 km.

Il n’a pas regardé à la dépense pour pouvoir déposer son bulletin de vote.

Je suis très conscient que dans nos démocraties, on a ce droit qui est tellement important, alors qu’il y a des gens dans des dictatures dans le monde qui n’ont pas cette possibilité de s’exprimer et qui aimeraient tellement le faire. Pour moi, il faut aller voter , soutient M. Ferrier.

« La démocratie, c’est un bijou qui n’a pas de prix en réalité. » — Une citation de Laurent Ferrier, Septilien d'origine française

Pour Igor Urban, un résident de longue date de Gaspé, voter aux élections françaises représente toujours un défi en raison de l'éloignement.

Les scrutins présidentiels français sont ainsi devenus pour lui l'occasion de prendre des vacances ou de séjourner dans la capitale nationale afin de pouvoir glisser son bulletin dans l'urne.

Ce résident de Gaspé espère que le consulat de Québec pourra un jour créer un bureau de vote itinérant pour les citoyens français de sa région.

Je travaille au Cégep de la Gaspésie et des Îles. On a une bonne communauté d’étudiants français qui étudient chez nous et je pense que ça serait une bonne occasion de leur offrir un petit bureau de vote temporaire pour pouvoir avoir accès au vote facilement , explique-t-il.

« Je pense à mes étudiants qui sont là depuis quelques mois : c’est quand même une grosse expédition de se rendre jusqu’à Québec pour aller voter. » — Une citation de Igor Urban, Gaspésien d'origine française

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles compte plusieurs étudiants français parmi ses rangs (archives). Photo : Radio-Canada

Les citoyens français ont aussi l’option de voter par procuration, mais les règles qui entourent cette possibilité sont complexes : il faut en effet que les autorités consulaires vérifient physiquement l’identité de la personne qui demande une procuration.

La présence d’une représentante du consulat dans la région de Chandler a toutefois permis à Samuel Pina, un autre résident de Gaspé, de faire valider sa procuration et de la remettre au coiffeur de sa conjointe, installé à Québec.

En visite à Gaspé, la consule honoraire s’est arrêtée chez nous pour m’identifier et pour tamponner le formulaire. Quand on parle de service de proximité, c’est difficile de faire mieux! s’exclame-t-il.

« Moi, dans le 2e Rang de Douglastown, j’ai pu voter au premier et au second tour des élections françaises! » — Une citation de Samuel Pina, Gaspésien d'origine française

Les électeurs français sont appelés à choisir entre le président sortant Emmanuel Macron ou la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Notons que les citoyens français du Canada auront par contre la possibilité de voter par Internet ou par la poste lors des élections législatives de juin.

Le consul de France à Québec n'avait pas répondu à nos demandes d'entrevue au moment de publier.