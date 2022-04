Le Groupe ÉCOcitoyen lance sa campagne de financement annuelle

L'organisme de Rouyn-Noranda sensibilise la population à l'importance de protéger l'environnement à travers différentes actions citoyennes.

Pendant six semaines, les citoyens pourront faire un don qui leur permettra de participer à un tirage pour gagner l’un des 15 prix d’une valeur totale de plus de 3 000 $.

Le directeur général Maurice Duclos reconnait que le financement provenant des services a été limité en 2021 en raison du ralentissement des activités de son organisme.

Il espère voir la population participer en grand nombre à la campagne annuelle de financement.

Depuis 2019 on reçoit une petite subvention du gouvernement ce qu'on n'avait pas avant. On a duré 12 ans sans avoir aucun sou. Et on survit aussi grâce aux services qu'on offre aux événements et aussi à des dons comme cette campagne. Pour vous mettre en situation, 5000 $ c'est environ 20 classes dans les écoles où on peut faire des activités. Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant d'aller voir les jeunes dans 20 différentes classes grâce à ses 5000 $ , explique le responsable.

Le GÉCO travaille beaucoup avec les écoles de la région pour sensibiliser à l'environnement.

L'organisme souhaite maintenant multiplier de nouveaux créneaux d'intervention notamment avec les entreprises de la région.