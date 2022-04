Présidentielle : jour de second tour pour les Français expatriés

Contrairement au premier tour, il y a deux semaines, où des files interminables s'étaient formées devant les bureaux de vote au palais des congrès de Montréal, le vote se déroule rondement samedi. Les Français étaient nombreux samedi matin à se présenter au bureau de scrutin, mais l’achalandage s’est estompé vers l’heure du dîner.

Les organisateurs ont révisé leur stratégie : on compte aujourd’hui deux fois plus de bénévoles que le 10 avril dernier au palais des congrès de Montréal, même si le nombre de bureaux de vote est resté le même, soit 39.

Dans la région d'Ottawa et de Gatineau, c’est au Lycée Claudel, dans la capitale fédérale, que les ressortissants français votent.

À Ottawa comme Montréal, les bureaux de scrutin fermeront leurs portes à 19 h.

Pour pouvoir voter, les Français à l'extérieur du pays doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire. Toute personne inscrite a reçu une convocation par courriel ou par courrier dans laquelle le lieu du bureau de scrutin est indiqué.

La forte affluence du début de journée s'est estompée vers l'heure du dîner au palais des congrès pour le vote de deuxième tour de la présidentielle française. Photo : afp via getty images / ALEXIS AUBIN

Au premier tour, seulement 35,12 % des électeurs inscrits à l'étranger ont participé au scrutin, soit 504 291 des 1,4 million de personnes qui figurent sur les listes électorales. Emmanuel Macron a obtenu 45,09 % des voix des expatriés français, suivi de Jean-Luc Mélenchon avec 21,92 % des suffrages. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, est arrivée cinquième au classement à l'étranger, derrière Éric Zemmour (Reconquête) et Yannick Jadot (Europe Écologie–Les Verts).

Qui présidera la Ve République?

Le duel de 2017 se répète : Emmanuel Macron (La République En Marche) se mesure à nouveau à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national (appelé Front national jusqu'en 2018).

S'il l'emporte, Emmanuel Macron deviendrait le premier président réélu pour un deuxième mandat depuis Jacques Chirac en 2002. Quant à Marine Le Pen, si elle était élue, elle serait la première femme et la première dirigeante d'extrême droite à accéder au pouvoir en France.

On ne voit plus d’opposition entre un parti de droite et un parti de gauche comme on avait l’habitude de le voir auparavant, mais entre un parti centriste et un parti qui représente plus les franges de l’électorat. Donc, on se demande ce qu’il va se passer aujourd’hui.

— Arthur Silve, conseiller des Français de l’étranger au consulat de la France à Québec

Les principaux thèmes de la campagne, identifiés dans un sondage Elabe publié au début d’avril, sont : le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité, les retraites, l'immigration et l'environnement.

Les dernières enquêtes d'opinion prédisent une victoire du président sortant pour cette réédition du duel de 2017. Mais, les deux camps redoutent une démobilisation de leurs électeurs en pleine période de vacances scolaires.

Les résultats de la présidentielle seront connus dimanche vers 20 h (heure locale en France, soit 14 h HAE).

D’après le collaborateur de Radio-Canada en France, Vincent Touraine, les jeux sont faits, si l’on se fie aux derniers sondages. Emmanuel Macron récolterait en moyenne 55 % des voix, alors que Marine Le Pen en obtiendrait 45 % en moyenne.

L’écart était plus mince au sortir du premier tour, mais il ne fait que se creuser au fil des jours.

Pourquoi? Tout simplement parce qu’Emmanuel Macron est véritablement entré dans la campagne après le 1er tour. Il est allé sur le terrain, a tenu des discours en extérieur. Marine Le Pen a poursuivi sa campagne, mais elle a perdu un peu de sa dynamique, puisqu’elle avait commencé plus tôt.