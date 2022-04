L’élection présidentielle en France suivie attentivement par des étudiants de l’UQAC

Des étudiants français de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) suivront avec attention le second tour de l’élection présidentielle en France. L’ultime duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura lieu ce dimanche.

Aymeric Ferron et Alexis Diard sont des électeurs de gauche. Le candidat qu’ils appuyaient au départ, Jean-Luc Mélenchon, a été défait au premier tour et n’est donc plus dans la course.

Or, les deux étudiants ne se retrouvent ni dans les propositions de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen ni dans celles du président sortant Emmanuel Macron.

« Pour moi, Marine Le Pen, c’était hors de question depuis le début. Même si Emmanuel Macron m’a agacé pendant cinq ans, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque d’avoir Marine Le Pen comme présidente. Je vais donc voter pour Macron, à contrecœur, pour le fameux barrage républicain. » — Une citation de Aymeric Ferron, étudiant de l'UQAC

Aymeric Ferron et Alexis Diard, deux étudiants français de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), suivront de près le second tour de l'élection présidentielle dimanche. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Un vote stratégique

Quant à Alexis Diard, le jeune homme n'est pas tellement impressionné par le bilan d’Emmanuel Macron, mais il compte tout de même l'appuyer de façon stratégique.

Je m’en voudrais beaucoup trop de ne pas tout faire pour éviter que la candidate d’extrême droite passe à la tête du pays. […] C’est difficile de voter pour quelqu’un qui ne représente pas ton idéologie politique, mais ce serait encore plus difficile de le faire pour quelqu’un qui est complètement à l’opposé de ce que tu penses , soutient-il.

Ces étudiants ont envisagé de s’abstenir de voter, mais ils ont finalement changé leur fusil d’épaule.

« Quand on voit l’offre qui nous est proposée, ça donne envie de s’abstenir, mais il faut choisir la personne la moins pire. » — Une citation de Alexis Diard, étudiant de l'UQAC

