L’organisme autochtone Ka Ni Kanichihk reçoit un financement pour son agrandissement

Avec cet argent, l’organisme situé dans le centre-ville de la capitale manitobaine devrait commencer à agrandir ses locaux d’ici la fin de l’été ou le début de l'automne.

Les travaux feront passer la capacité du bâtiment de 8700 à 22 000 pieds carrés.

La maquette du projet d'agrandissement du bâtiment de l'organisme autochtone Ka Ni Kanichihk à Winnipeg. Photo : Site Internet: www.kanikanichihk.ca

Selon une haute responsable de Ka Ni Kanichihk, Dana Connolly, l'organisation joue un rôle important à Winnipeg parce que sa programmation s’inspire de la culture et des pratiques des Premières Nations.

Je pense que c'est unique et que c'est ce qui rend le travail que nous faisons super efficace , a-t-elle dit.

L’organisme fondé en 2001 offre un large éventail de services. Il s’agit notamment des programmes d'acquisition de compétences et d'éducation, des programmes de mentorat et d'intervention et de prévention de la violence, des initiatives de sécurité alimentaire et de logement et un service de garderie.

Quand on pense que les Autochtones sont surreprésentés dans les statistiques, les organisations dirigées par des Autochtones apportent la solution à cela. Nous savons donc ce que nous devons faire. Nous avons juste besoin de l'espace et des ressources nécessaires pour le faire , a souligné la directrice générale de Ka Ni Kanichihk, Dodie Jordaan.

De passage vendredi à Winnipeg, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a indiqué que l'expansion leur permettra de servir le double de personnes qu'ils servent .

Ils travaillent avec les jeunes autochtones, avec les personnes bi-spirituelles, avec les personnes qui ont besoin de soutien dans la communauté pour naviguer dans les services et obtenir les choses dont ils ont besoin pour bien avancer.

La directrice Dodie Jordaan espère que l'expansion sera terminée au printemps prochain.

Depuis 2020, l'organisme recueille des fonds pour son projet d'expansion. L’aide fédérale porte maintenant les efforts de financement à 6 millions de dollars sur un objectif de 8 millions de dollars.

Avec les informations de Lenard Monkman