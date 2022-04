L’interaction entre l'influenza et la COVID-19 encore à l'étude

Selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), en date du 16 avril, le Québec comptait 218 cas positifs pour le virus de l'influenza A. Ce chiffre était presque anémique à pareille date l'an dernier.

Le relâchement des mesures sanitaires chez certaines personnes n'est pas étranger à la hausse des cas d'influenza, selon le Dr Guy Boivin, mais il y a probablement d'autres facteurs comme un lien potentiel entre la COVID-19 et l'influenza.

L'infectiologue a collaboré à une étude  (Nouvelle fenêtre) sur la question publiée en février dans la revue Viruses.

Dans un modèle de cellule nasale qu'on infecte avec les deux virus, on a remarqué une interaction négative, une répulsion entre les deux virus , explique l'infectiologue et microbiologiste au CHU de Québec et professeur de microbiologie à l'Université Laval.

Si ça se confirme au niveau populationnel, à la mesure que l'épidémie de grippe grandit ou prend de l'ampleur, on pourrait voir au courant des prochaines semaines une baisse de la COVID , poursuit l'expert, en ajoutant que ça reste à confirmer .

Une première durant la pandémie

Puisque l'influenza était quasiment inexistence lors des deux dernières années, cette cohabitation n'a pu être réellement observée avant.

Il y a une cohabitation au tout début de la pandémie, en mars, quelques semaines. Là, c'est vraiment la première fois qu'on a vraiment une cohabitation entre les deux virus , poursuit le Dr Boivin.

L'infectiologue indique toutefois que certaines personnes peuvent être co-infectées malgré tout. Selon une étude britannique, ceux qui ont contracté les deux virus simultanément ont eux des symptômes plus graves, fait-il remarquer.

En effet, dès le début de la pandémie, des experts ont noté l'apparition du flurona , un mix entre la COVID-19 et la grippe.

Il a refait surface au début de janvier 2022 et les recherches à ce sujet se poursuivent.

Peu de protection contre la grippe

Avec un taux de positivité de plus de 11 %, le seuil épidémique de l'influenza, qui est de 5 %, est largement dépassé, note le Dr Guy Boivin.

On est en situation épidémique en avril, ce qui est très inhabituel. Normalement, les épidémies de grippe sévissent en janvier ou février , prévient-il. Résultat : les personnes qui ont reçu le vaccin contre la grippe au début de l'année et à l'automne risquent d'être moins protégées, alors que l'épidémie vient de débuter.

« Malheureusement, c'est tellement tardif [...] qu'on ne peut pas espérer une grande protection par les vaccins administrés il y a cinq ou six mois de ça. » — Une citation de Guy Boivin, infectiologue et microbiologiste au CHU de Québec et professeur de microbiologie à l'Université Laval.

Ça chamboule vraiment tout ce qu'on a comme base théorique pour les épidémies de grippe , prévient-il.

La seule fois où une épidémie de grippe a débuté si tardivement, c'est en 2009 lors de la crise du virus H1N1. En juin 2021, les travaux du Dr Guy Boivin sur l'interaction entre la grippe et la COVID-19 avaient déjà commencé, mais avec un plus petit bassin de cas à analyser.

Avec la collaboration de Raphaël Beaumont-Drouin