Quatre ans plus tard, Toronto se souvient des victimes de l’attaque au camion-bélier

Le 23 avril 2018, la vie de plusieurs Torontois a changé à jamais à la suite de l’attaque au camion-bélier sur la rue Yonge à Toronto. Quatre ans plus tard, la ville se souvient de cette tragédie.

Pour Cathy Riddell, une des 15 personnes blessées lors de l’attaque, c’est encore difficile d’y croire, même quatre ans plus tard.

C’est incroyable ce qui s’est passé. Je ne peux tout simplement pas imaginer que quelqu’un peut se réveiller le matin et décider de faire ce qu’il a fait, constate-t-elle.

« L’attentat est arrivé, je le sais. Mais je ne peux pas imaginer comment quelqu’un pourrait décider de faire ça. » — Une citation de Cathy Riddell, blessée lors de l’attaque au camion-bélier

Dix personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées quand un homme a délibérément ciblé les piétons avec un camion-bélier sur la rue Yonge en 2018. Cet attentat est l’attaque de véhicule la plus meurtrière de l’histoire du Canada.

Cathy Riddell, pour sa part, a subi une fracture du bassin, des côtes, de la hanche, du sacrum et de la colonne vertébrale. Elle a été hospitalisée pendant deux mois.

En tout, douze personnes sont mortes. Anne Marie D'Amico, 30 ans, Dorothy Sewell, 80 ans, Renuka Amarasingha, 45 ans, Munir Najjar, 85 ans, Chul Min (Eddie) Kang, 45 ans, Mary Elizabeth (Betty) Forsyth, 94 ans, Sohe Chung, 22 ans, Andrea Bradden, 33 ans, Geraldine Brady, 83 ans, et Ji Hun Kim, 22 ans, sont les 10 victimes qui ont été tuées ce jour-là.

Amaresh Tesfamariam, 65 ans, a été paralysé à partir du cou et est resté à l'hôpital jusqu'à sa mort en 2021.

Aleksandra Kozhevnikova, 92 ans, a subi de multiples fractures et des blessures à la tête ce jour-là et est décédée deux ans plus tard.

Les Torontois se souviennent

Pour commémorer les victimes, la ville de Toronto organise sa quatrième veillée annuelle samedi, qui sera diffusé en ligne en raison de la COVID-19. Le conseiller municipal Joe Filion espère que la communauté pourra quand même se rassembler en solidarité avec les victimes, même si l’événement sera en ligne.

C’était une tragédie tellement publique, la commémoration doit l’être aussi dit le conseiller pour le quartier de Willowdale.

La vigie sera diffusée sur la page Facebook WeLoveWillowdale à 13 h 15 samedi.

Le comité de commémoration de la tragédie de la rue Yonge indique aussi qu’il y aura des plaques commémoratives au parc Olive Square et au square Mel Lastman pour ceux et celles qui souhaitent rendre hommage aux victimes.

Ces plaques temporaires seront en place pendant une semaine à partir du 22 avril.