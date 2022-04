De la clandestinité à l’acceptation : lever le voile sur l’histoire queer d’Edmonton

Il y a quelques semaines, l'Edmonton Queer History project lançait son nouveau site web  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Celui-ci recense les lieux importants de l’histoire de la communauté LGBTQ2+ d’Edmonton. Le projet se concentre sur des lieux du centre-ville.

C’est quelque chose dans quoi je suis tombé pendant la pandémie , explique Rob Browatzke, le copropriétaire de l'Evolution Wonderlounge, le dernier bar gai d’Edmonton. Il est l’un de ceux qui a contribué à la recherche nécessaire à la création de la carte interactive du projet.

« Je suis impliqué dans la vie nocturne queer depuis près de 25 ans. En apprendre sur les débuts de la communauté, c’était une façon d’en apprendre plus sur moi-même. »

Le Queer History prévoit organiser des visites guidées plus tard cette année.

Cette histoire est avant tout celle d'une lutte pour l’égalité et le respect des droits. L’organisation du premier festival de la fierté était, par exemple, une réaction à l’un des événements les plus traumatiques de l’histoire de la communauté LGBTQ2+ d’Edmonton.

Le 30 mai 1981, la police d'Edmonton procède à une descente au spa gai Pisces. Au total, 56 hommes sont accusés de s’être trouvés dans une maison de débauche et condamnés à payer une amende de quelques centaines de dollars.

L’orientation sexuelle de plusieurs d’entre eux est ainsi exposée au grand jour dans les journaux. À ce jour, il est difficile de mesurer le réel impact de cette opération pour laquelle la police d’Edmonton s’est excusée en 2019. La rafle du Pisces et la couverture médiatique qui en a découlé ont dévoilé au grand jour l’existence de la communauté LGBTQ2+.

Conserver l’histoire des premiers bars gais d’Edmonton est l’un des objectifs de l'Edmonton Queer History project. Sur la 104e Rue, on retrouve encore des vestiges du Flashback et du Roost, deux bars gais qui ont connu leurs heures de gloire dans les années 1980.

Pour plusieurs membres de la communauté LGBTQ2+, ces bars étaient des sanctuaires où il était possible d’être soi-même, raconte l’historien Ron Byers.

« Je me souviens d’une époque ou il n’y avait aucun endroit, dans cette ville, où je pouvais aller et m’afficher comme un homme gai et avoir une bière avec un autre homme gai. »