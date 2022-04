Edmonton s’attend à une augmentation de l’itinérance, selon un rapport

Le nombre de personnes en situation d’itinérance d’Edmonton a doublé depuis le début de la pandémie de COVID-19 et devrait continuer d’augmenter, selon la Ville.

Selon un rapport préparé pour le comité sur les services à la communauté et les services publics, Edmonton et d’autres communautés avoisinantes s’attendent à une croissance continue des villages de tentes et du nombre de personnes sans abri cet été.

Le nombre d’appels logés au 311 au sujet de campements d’itinérants a également augmenté en flèche, passant de 790, en 2016, à 6200, en 2021.

La directrice au logement abordable et à l’itinérance de la Ville, Christel Kjenner, note que la pandémie a éliminé toutes les avancées réalisées depuis 2008, l’année ou le nombre de sans-abri d’Edmonton a atteint un sommet.

Nous avions réussi à réduire le nombre d’itinérants de 45 % depuis 2008 , note-t-elle.

Maintenant, on voit un nombre significatif de personnes sans abri au quotidien. Notre ville compte environ 2800 personnes sans toit permanent. De ce nombre, nous estimons que 700 à 800 personnes ont à dormir dehors un soir ou l’autre , déplore-t-elle.

Collaboration entre les autorités municipales et le milieu communautaire

Des employés de Boyle Street Community Services et du Centre Bissel collaboreront avec la police d’Edmonton et des employés de la Ville afin de venir en aide aux itinérants.

Une équipe menée par des membres de communautés autochtones sera également mise sur pied afin d’entrer en contact avec les personnes sans abri.

La Ville prévoit également d’offrir des logements temporaires. Le conseil municipal a déjà approuvé l’investissement de 4,8 millions de dollars afin de maintenir les logements temporaires déjà en place jusqu’à la fin de l’année.

Edmonton compte également tripler le nombre de bornes de remplissage de bouteilles d’eau attachées à ses bornes-fontaines, les faisant passer de 5 à 15.

La Ville reconnaît toutefois que l’itinérance sera un défi, notamment à cause de la fin du budget provincial consacré aux refuges d’urgence créé durant la pandémie.

Selon l’administration municipale, la fin de cette aide provinciale fera passer le nombre de lits offerts de 1135 à 634.

Le rapport rejette en outre l’idée de créer un village de tentes géré par la Ville, comme le proposait la conseillère du quartier O-day’min, Anne Stevenson.

Selon l’évaluation de la Ville, cette solution n’empêche pas la création d’autres villages de tentes et l’expérience de Vancouver en la matière démontre qu’un tel village ne sera pas exempt de problèmes, notamment en ce qui a trait à l’hygiène, à la sécurité, et aux relations avec le voisinage.