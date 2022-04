Thunder Bay accueillera les Jeux d’hiver de l’Ontario en 2024

Dans un communiqué publié vendredi, le gouvernement provincial a annoncé un financement de 1,4 million de dollars pour que Thunder Bay puisse accueillir les Jeux d’hiver provincial.

Investir dans ces Jeux soutient le double objectif de la province - enrichir la fierté de notre population et de notre province en aidant les athlètes à viser l’excellence ici même au pays, tout en stimulant le tourisme et la prospérité économique de Thunder Bay, a indiqué la ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod.

« Notre gouvernement tient sa promesse d’investir dans le Nord et de soutenir une industrie touristique durement touchée par la pandémie. » — Une citation de Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts et ministre des Affaires autochtones

Selon le communiqué, les Jeux d’hiver de l’Ontario de 2024 auront des retombées économiques de plus de 5 millions de dollars. Les Jeux vont accueillir jusqu’à 3500 participants, dont des athlètes âgés de 12 à 18 ans et des entraîneurs, entre autres.

Les prochains Jeux d’hiver de l’Ontario seront tenus dans le comté de Renfrew en février 2023. La dernière fois que les Jeux d’hiver ont eu lieu à Thunder Bay était en 1974.