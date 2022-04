Des parents de Windsor heureux de la levée de certaines mesures à la frontière

À compter du 25 avril, les enfants de 5 à 11 ans non vaccinés, ou partiellement vaccinés, accompagnés d'un adulte entièrement vacciné, n'auront plus à subir de test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée au Canada. Pour des parents du Sud-Ouest de l'Ontario, la levée de cette mesure est bien accueillie.

C’est une très bonne nouvelle. C’était une bonne mesure pour protéger les enfants, mais maintenant, c’est inutile. C’est vraiment une mesure de trop, lance Jacques Lehani Kagayo, un père de Windsor.

M. Kagayo indique que cela fait deux ans que lui et sa famille n’ont pas traversé la frontière pour aller aux États-Unis.

« Cette mesure prend trop de temps pour les parents et on pourra voyager plus facilement avec les enfants. » — Une citation de Jacques Lehani Kagayo, père de Windsor

C’est important de prendre de l’air et traverser la frontière peut aussi aider la santé mentale, dit-il. Avec le temps, nous devons apprendre à vivre avec la pandémie.

Jacques Lehani Kagayo Photo : Radio-Canada / Gabriel Nikundana

Jacques Lehani Kagayo compte aller aux États-Unis bientôt, et il n’est pas le seul. François Rugelinyange, qui est également un père de Windsor, prévoit de traverser la frontière sous peu à la suite de cette levée de mesures.

Avant la pandémie, je traversais la frontière toutes les deux semaines. Ça fait du bien d’entendre cette nouvelle, parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas traversé la frontière, et on veut y aller avec les enfants, explique-t-il.

Il garde toutefois certaines appréhensions par rapport à la situation épidémiologique au Michigan.

C’est certain que je considère la situation au Michigan et cela m'inquiète un peu , ajoute M. Rugeliyange.

De son côté, la nouvelle levée de restrictions à la frontière ne concerne pas la mère de Belle-Rivière, Monica Saint John.

On ne prévoit toujours pas d'aller à l’extérieur du Canada pour nos vacances, dit-elle. Ma famille est au Québec, et on magasine au Canada, donc nous avons tout ce dont nous avons besoin ici.

D'après les information d'Elvis Nouemsi Njike