Avertissement de tempête hivernale dans l’ouest du Manitoba

Il pourrait tomber entre 20 et 40 centimètres de neige dans l’ouest du Manitoba, dimanche, selon Environnement Canada. Il est également question d’accumulations de 50 centimètres de neige dans certains secteurs montagneux.

Régions touchées Virden-Souris

Dauphin-Russell-Roblin-Winnipegosis

Minnedosa - parc national du Mont-Riding

Ste. Rose-McCreary-Alonsa-Gladstone

Les résidents qui vivent dans les régions touchées sont avisés de limiter les déplacements non essentiels pendant la tempête. Les conducteurs doivent se préparer à des conditions changeantes et difficiles.

Un système provenant du Colorado et se déplaçant à travers le Dakota entraînera un cocktail météo dans les régions touchées, samedi matin. Le mélange de pluie, de neige mouillée et de pluie verglaçante se transformera en neige abondante plus tard dans la journée, selon l’agence fédérale.

Cette neige abondante se maintiendra toute la nuit, et devrait s’estomper pendant la journée de dimanche, avec des vents allant jusqu’à 80 km/h.

Neige attendue dans le sud du Manitoba

Environnement Canada prévoit entre 10 et 20 centimètres de neige dans le sud du Manitoba, alors que la pluie se transforme en flocons samedi soir.

Régions touchées Arborg-Hecla-Fisher River-Gypsumville-Ashern

Berens River-Little Grand Rapids-Bloodvein-Atikaki

Poplar River

Grand Rapids-Waterhen

La neige sera particulièrement abondante entre samedi soir et dimanche matin, avec une neige légère qui devrait tomber jusqu’à lundi matin, selon Environnement Canada.

Les usagers de la route dans ces régions sont également avisés des conditions difficiles qui pourraient affecter la conduite.