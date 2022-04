Grande marée de 2016 : quatre maisons démolies à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles avait fait l'acquisition à l'automne dernier des terrains des cinq propriétés qui avaient subi les ravages d'un déferlement de vagues à l'hiver 2016. L'événement avait forcé l'abandon par les propriétaires des cinq propriétés assises sur les berges de la plage de Val-Marguerite.

L'ancien conseiller municipal du secteur, Gervais Gagné, se souvient de la dévastation causée par cette tempête alors que les pelles mécaniques entassent les débris des maisons sur la plage.

Gervais Gagné a été conseiller municipal du secteur Val-Marguerite de 2009 à 2021. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

C'est toute une partie de l'histoire de Clarke City qui s'envole et part avec les camions , se désole-t-il. Les gens ici, c'était leurs plages… J'en ai vu des gens pleurer parce que c'était leurs maisons qui ont été évacuées, qui ont été démolies et qui ont été perdues par l'érosion des berges.

« Même moi, ma maison qui est sur la rue des Campeurs, qui est du côté de la mer, on est tous en danger. » — Une citation de Gervais Gagné, ancien conseiller municipal du secteur de Val-Marguerite

Chaque tempête fragilise les berges du secteur de Val-Marguerite et celle de 2016 n'est pas la seule à avoir forcé les propriétaires du coin à déménager. Un autre déversement de vagues survenu en 2018 rappelle aussi de douloureux souvenirs.

On avait un chalet qui est parti avec les grandes marées , confie la résidente Marie-Josée Beaudin. Et on s'ennuyait donc on a racheté en arrière sur la rue des Campeurs un petit chalet, donc c'est vraiment ma thérapie de revenir ici chaque été avec moi et ma famille.

La résidente Marie-Josée Beaudin revient chaque été dans le secteur avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Développement des nouveaux terrains municipaux

L'actuelle conseillère municipale du secteur, Mélanie Dorion, indique que les possibilités de développement sur les nouveaux terrains municipaux sont maintenant très limitées.

Les possibilités de développer les terrains sont limitées, selon la conseillère du secteur Mélanie Dorion. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Il faut penser à quelque chose de modulable ou qui va vraiment bien s'adapter à ces conditions-là, donc qui pourrait être inondable , met de l'avant la conseillère municipale. Ce pourrait être un parc marin, des infrastructures qui pourraient être tout simplement de type de rétention de sable , suggère-t-elle.

« Il va falloir faire des compromis parce que les gens, de manière intime, aiment être près de l'eau. C'est à l'intérieur d'eux, être près de l'eau. Mais les risques deviennent de plus en plus importants. » — Une citation de Mélanie Dorion, conseillère municipale du secteur Val-Marguerite

S'installer plus loin du secteur peut aussi être une solution, selon Mélanie Dorion.

