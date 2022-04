Les maires du Grand Moncton veulent évaluer les services de la police régionale

La surveillance policière a certes évolué au fil des ans. En plus des questions courantes que vous traitez chaque jour, on vous demande de résoudre des difficultés comme des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, qui ont actuellement des répercussions sur nos collectivités en pleine croissance , peut-on lire dans la lettre signée par les maires des trois collectivités, le 13 avril.

DeAnna Hill a été nommée commandante divisionnaire de la GRC au Nouveau-Brunswick en 2022. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Les élus veulent évaluer le modèle actuel, à savoir : le bonifier si nécessaire, le changer pour un modèle hybride ou le remplacer par une force de police municipale.

Un consultant sera embauché dans les prochains mois pour étudier les différentes options et voir quel serait le modèle idéal pour les citoyens .

C’est juste pour faire sûr qu’on a la meilleure équipe de sécurité pour les résidents de la ville de Moncton , précise le conseiller municipal de la ville de Moncton, Paul Richard.

Un exercice semblable a eu lieu il y a une dizaine d'années, pour notamment étudier le retour à une force de police municipale, à l’instar des villes de Fredericton et Saint-Jean.

L'étude avait alors recommandé le statu quo.

Moncton n’est plus une petite ville

En pleine croissance, la ville de Moncton est devenue la plus populeuse de la province, amenant son lot de problèmes.

On n’est plus une petite ville, on est une grosse ville avec de plus gros problèmes qu’on avait , dit Paul Richard. [Il] faut faire sûr qu’on a la bonne force policière pour notre argent, pour notre sécurité, il y a beaucoup d’aspects en jeu .

Paul Richard affirme ne pas avoir de préférence pour un modèle plus qu’un autre.

Même son de cloche pour le conseiller municipal de la Ville de Moncton Bryan Butler.

Ce dernier aimerait cependant voir plus d’agents patrouiller entre autres dans les quartiers aux prises avec des problèmes de drogues.

« Je me sens mal de lire les témoignages dans les journaux ou sur les médias sociaux de gens qui rapportent que rien n’a été fait même si leur appartement a été cambriolé trois fois. » — Une citation de Bryan Butler, conseiller municipal de la ville de Moncton

Je suis troublé quand j’entends des citoyens dire qu’ils ne veulent pas venir au centre-ville parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité , souligne Bryan Butler. Il semble que les taux de criminalité augmentent, mais que les taux de résolution diminuent .

Augmentation de l’effectif policier

Le commandant du Service régional de Codiac de la Gendarmerie royale du Canada GRC , Ron De Silva, précise que la capacité de son détachement a beaucoup augmenté dans les dernières années.

De plus, une vingtaine d’agents s’ajouteront bientôt au service régional Codiac, pour un total estimé de 147 agents dans les prochains mois.

Des policiers interviennent auprès d'un sans-abri à Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Je pense qu’avec la Gendarmerie royale du Canada GRC , on a à peu près 900 membres à travers la province et des membres à travers le Canada aussi , dit Ron De Silva.

« Après que l’étude [soit] finie, on va être capable vraiment de démontrer la valeur des excellents services qu’on offre ici, aux trois différentes municipalités » — Une citation de Ron De Silva, commandant du Service régional de Codiac de la GRC

Selon Ron De Silva, les récents incidents qui ont eu lieu à Moncton ont été pris en charge quelques minutes après leurs signalements.

Nos systèmes de communication sont tous reliés ensemble. Aussitôt qu’il y a un incident, les autres sont prêts à donner un coup de main , clame-t-il.

Un nouveau poste de police

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal de Moncton a officiellement commencé le processus d’une demande de propositions pour faire appel à un expert-conseil en juin.

L’étude sera menée pour définir la force policière moderne d’aujourd’hui et des 10 à 15 prochaines années , écrivent les trois maires dans leur lettre du 13 avril.

Le rapport est attendu pour le printemps 2023.

Cette évaluation survient alors que la construction d’un nouveau poste de police au coût de 57 millions de dollars devrait débuter sous peu à Moncton.

Un plan du nouveau poste de police qui sera construit sur la rue Albert à Moncton. Photo : Gracieuseté - Ville de Moncton

Le conseiller municipal de la ville de Moncton Paul Richard indique qu’il aurait préféré avoir les résultats de cette étude plus tôt, afin de savoir quelle sorte de bâtiment il faudrait construire.

C’est un bâtiment qu’on va produire [avec] les spécifications de la Gendarmerie royale du Canada GRC . Si ça avait été une force municipale, est-ce que ça aurait été les mêmes spécificités ? Probablement pas , dit-il.

Les trois villes sont liées par contrat avec la Gendarmerie royale du Canada GRC jusqu’en 2032.

Un minimum de deux ans de préavis est nécessaire pour y apporter des changements.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach