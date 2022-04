Un tournoi de hockey à La Sarre pour une bonne cause

Le Passage de l'Aurore qui veut construire une maison de soins palliatifs et l'équipe de hockey les Conquérants de La Sarre.

88 joueurs de l'Abitibi-Témiscamingue s'affronteront dans 21 rencontres de 7 h 30 samedi à 3 h 45 dimanche.

C'est notre première édition qu'on vise à reproduire d'année en année. C'est sûr que cette année, c'est un petit peu plus difficile au niveau de l'organisation en raison principalement de la COVID parce que c'est une idée qu'on avait au début de l'année de faire et on l'avait mis de côté. Depuis mars, on a décidé de se lancer à fond dans ce tournoi-là et en 6 ou 7 semaines, on a réussi à bâtir un beau tournoi , explique le coorganisateur de l'événement Jonathan Melançon.

L'objectif de ce premier tournoi est d'amasser 8 000 $.

Les montants viennent essentiellement des entreprises, mais aussi des participants.

C'est le Tournoi 24h des Conquérants - Invitation Avantage Chrysler! et l'objectif est de faire le tournoi en entier sur 24 h. C'est une grosse journée et c'est le concept, on veut que les équipes et les joueurs restent le plus possible à l’aréna. Aussi on veut créer une espèce d'engouement qu'ils restent toute la journée à l'aréna, ils jouent environ 2 à 3 heures chaque partie, ça va être une grosse journée et il va y avoir beaucoup de monde dimanche matin , dit Jonathan Melançon.