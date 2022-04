La Sépaq ouvre les réservations dans les parcs pour l’été 2023

Au Parc national d'Aiguebelle, 4 chalets et 9 camps rustiques pourront être réservés.

Plus de 700 chalets seront offerts à la location dans les différents parcs de la SÉPAQ.

Ceux qui souhaitent mettre la main sur un endroit de choix devront être sur la ligne de départ dès l’ouverture de la période de réservation.

Une salle d’attente virtuelle sera mise à leur disposition et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s’y trouveront à l’heure d’ouverture d’une plage, explique la SÉPAQ

Différentes plages horaires sont disponibles en fonction des établissements, explique le responsable des relations avec les médias, Simon Boivin.

Ce que les gens doivent faire une quinzaine de minutes avant l'ouverture de la plage horaire de l'établissement qu'ils convoitent, c'est de se rendre en ligne, ils vont avoir accès à une salle d'attente virtuelle et dès le moment ou les réservations vont ouvrir, tous ceux qui sont dans la salle d'attente virtuelle vont se faire donner un rang de priorité de façon aléatoire, dit-il. C'est ce qui assure un accès équitable aux produits les plus recherchés et à partir de ce rang, ils vont pouvoir se rendre sur le site pour réserver la destination qui les intéresse.

Les Québécois s'arrachent les chalets à louer. Photo : Radio-Canada

La demande pour ces produits est très importante notamment depuis les deux dernières années, explique Simon Boivin.

Et les établissements de l'Abitibi-Témiscamingue ne sont pas en reste.

Oui les gens se sont rendus en Abitibi-Témiscamingue, les gens des grands centres urbains comme Montréal par exemple se sont déplacés aux quatre coins du Québec, pour aller voir ce que ces endroits leur réservaient comme spectacle et décor naturel. L'Abitibi-Témiscamingue ne fait pas exception. Les parcs nationaux Aiguebelle et Opémican ont connu de fortes croissances d'achalandage au cours des deux dernières années parce que les gens se sont donné la peine d'aller voir ce qu'on a à leur offrir et ils ont eu pour leur argent , explique le responsable.

Le Parc national d'Aiguebelle a connu une hausse de 45 % de jours/visites par rapport à 2020 et 33 % de plus au le Parc national d'Opémican.