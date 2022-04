Nouvelle tentative d’évacuation des civils de Marioupol

Aujourd’hui, nous essayons à nouveau d’évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées , a indiqué la responsable sur Facebook, en précisant que les civils avaient commencé à se rassembler près d’un centre commercial de la ville et espéraient pouvoir commencer à évacuer vers 12 h, heure locale (5 h, heure avancée de l’Est).

Contrairement à ce qu’avance le Kremlin, Marioupol – assiégée depuis le début de l’invasion en février – ne serait toutefois pas entièrement tombée, d’après le plus récent breffage technique quotidien des services de renseignement britanniques. D’ailleurs, l’armée russe n’aurait fait aucune avancée majeure dans les 24 dernières, malgré une intensification de ses activités , toujours selon les renseignements britanniques.

N’empêche, le ministère de la Défense de Russie se targuait samedi matin d’avoir détruit des avions de chasse et des hélicoptères ukrainiens au courant de la nuit.

De plus en plus de bombes s’abattent sur Louhansk

Plus au nord, non loin de la frontière, les villes de la région de Louhansk toujours contrôlées par les Ukrainiens sont pilonnées de plus en plus intensément, a affirmé le gouverneur de la région samedi au petit matin.

Les forces ukrainiennes ont quitté certains emplacements qu’elles contrôlaient, mais seulement pour se regrouper, a ajouté Serhiy Haidai.