La Ville d’Ottawa récupère une partie de l’argent perdu dans une transaction frauduleuse

La Ville d'Ottawa a réussi à récupérer plus de la moitié de l'argent perdu dans le cadre d’une transaction frauduleuse rapportée plus tôt ce mois-ci. C’est ce qu’a indiqué la cheffe des finances de la Ville dans une note de service, vendredi.

Le 14 avril, l'administration municipale a indiqué avoir perdu une somme de 558 000 $ après qu'une organisation partenaire ait été victime d'une action illicite .

Or, vendredi, la Ville a indiqué avoir mis la main sur une partie du montant, soit 355 000 $, et que l'argent est en processus d’être retournée dans le compte bancaire de la Ville.

Du même coup, la Ville a identifié le partenaire en question. Il s’agit de l'Armée du Salut d'Ottawa [le Centre Booth].

L’organisme a assuré qu’il travaillait avec la Ville et le Service de police de la Ville d’Ottawa (SPO) dans cette enquête.

Le Centre de l'Armée du Salut sur la rue Booth à Ottawa est au courant de l'incident et travaille actuellement sur une enquête active avec l'aide d'experts indépendants. La Ville d'Ottawa et le Service de police d'Ottawa ont également été informés , a indiqué un responsable des relations publiques de l'Armée du Salut, dans une réponse écrite. Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, notre équipe agira en conséquence.

Les banques traquent les fonds

La Ville d'Ottawa a expliqué avoir déposé, mardi, une déclaration introductive d’instance devant la Cour supérieure de justice de Toronto, où les fonds mal acheminés ont été déposés dans une banque.

Cette action en justice est nécessaire en cas de fraude, lorsque des fonds doivent être récupérés auprès d’institutions financières , explique l’administration municipale.

Les avocats qui représentent la Ville d’Ottawa ont également déposé une demande de requête d'urgence autorisant et ordonnant à la Banque TD et à d'autres institutions financières de retrouver les fonds et de geler temporairement tous les comptes où les fonds volés ont été déposés.

L'ordonnance vise aussi à ce que les banques divulguent toute information découverte lors de leur recherche.

Le personnel de la Ville dit s’attendre à ce que d’autres montants soient récupérés prochainement.

Avec les informations de CBC