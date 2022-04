EN VIDÉO | Le projet de la rue de Hatley, à Magog, expliqué par son promoteur 

Il assure répondre à un besoin dans le créneau du logement intermédiaire à Magog.

Des personnes sont toutefois préoccupées par la coupe d'un boisé où les immeubles seront construits. Des pétitions de centaines de noms circulent sur Internet et des affiches d’opposants ont été placées dans le boisé.

Des affiches s'opposant au projet ont été placées dans le boisé. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

On veut conserver le plus grand nombre d’arbres possible ici. Le projet, on veut que ça soit un beau projet, un beau milieu de vie , souligne Patrick Crépeau.

Il assure aussi que la bande de protection riveraine et la piste cyclable qui font partie du terrain seront maintenues et que les milieux humides seront protégés.

Le président des Berges Hatley, Patrick Crépeau. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Mardi, la Ville de Magog a annoncé qu’une soirée citoyenne sera bientôt organisée pour présenter le projet aux Magogois. La date de la présentation reste à déterminer. Patrick Crépeau espère pouvoir commencer ses travaux dès l’automne prochain.

