Les sans-abris hébergés à l'Auberge Royal Versailles seront relogés la semaine prochaine, a annoncé la Ville de Montréal vendredi après-midi par voie de communiqué.

Le nouveau refuge « temporaire » sera établi à l’église Sainte-Jeanne-d'Arc, située au 2295 de la rue De Chambly, dans le quartier Hochelaga. Le nombre de places sera revu à la baisse et passera de 120 à 70 lits.

Dans son communiqué, la Ville explique que l’ouverture du refuge temporaire est prévue pour le 30 avril 2022 afin d’éviter un bris de service à la suite de la fermeture du site de l’Auberge Royal Versailles à la fin du mois , sans donner plus de détails sur les raisons de la fermeture du lieu.

Il est de notoriété publique que la présence d'un tel établissement ne faisait pas l'unanimité dans le voisinage. Les résidents du quartier Longue-Pointe s'étaient même regroupés pour réclamer le déplacement du refuge, pour des questions de sécurité et de propreté.

L'administration Plante et l'organisme responsable de la gestion du refuge, CARE Montréal, cherchaient depuis quelques mois déjà un lieu plus adéquat que l’Auberge Royal Versailles , explique-t-on dans le communiqué de presse.

En attendant, le bail conclu avec l'hôtel avait été renouvelé.

Déménagement

Les usagers du refuge déménageront donc la semaine prochaine du métro Radisson au métro Joliette. L’église Sainte-Jeanne-d'Arc est située sur une rue résidentielle, près du CHSLD Nicolet et du parc Lalancette.

Selon nos informations, les résidents du secteur n'ont pas encore été avertis de l'installation de ce refuge. La Ville de Montréal distribuera de l'information dans les boîtes aux lettres du secteur, à une semaine de l'ouverture.

Le refuge en question est qualifié de temporaire dans la mesure où les refuges traditionnels ont dû réduire leur capacité d’accueil et fermer quelque 350 lits afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur dans la foulée de la pandémie de COVID-19, explique la Municipalité sur son site web.

Deux ans plus tard, l'établissement est encore en fonction, car la pandémie est toujours bien présente [et] ses impacts se font toujours sentir auprès des personnes les plus vulnérables de notre société , ajoute-t-on, évoquant, entre autres, la crise du logement , les hausses de loyer et les rénovictions .

Avec les informations d'Olivier Bachand