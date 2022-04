Un texte de Karyne Duplessis Piché

Sauvignon de Loire

Dans la vallée de la Loire, le sauvignon blanc exprime une vaste gamme d’arômes selon le terroir où il est produit. À Morogues près de Sancerre, le domaine Pellé vinifie un sauvignon blanc avec beaucoup de classe. Le vin s’ouvre sur des parfums de pêche, d’amande blanche et d’une pointe d’agrumes qui rappellent le pamplemousse rose. Son attaque vive et croquante est bonifiée par des notes de fruits mûrs. Enfin, la finale saline fait un clin d’œil au terroir, un sol rempli de coquillages où la mer s’étendait il y a des millions d’années.

Domaine Pellé Menetou-Salon Morogues. Photo : SAQ

Domaine Pellé Menetou-Salon Morogues 2020, Code SAQ : 852434, 25,85 $.

Parfums de Grèce

Mantinia et moschofilero sont deux mots à retenir. Le premier est une appellation située dans le Péloponnèse en Grèce. Le deuxième est le nom du cépage qu’on y cultive. Et le vin blanc à base de moschofilero est parfait pour célébrer le printemps, car il exprime dans le verre des parfums de fleurs et de litchi très semblables à ceux du muscat. Le domaine Spiropoulos cultive ses raisins selon les règles de l’agriculture biologique. Ses parfums floraux ne sont pas exagérés et persistent longtemps en bouche. Avec des calmars frits, le dépaysement est total.

Domaine Spiropoulos Mantinia. Photo : SAQ

Domaine Spiropoulos Mantinia 2021 Code SAQ : 13190982, 16,40 $.

Champion du bio

Cette cuvée d’Espagne n’est pas seulement bio : elle est très écolo. Pourquoi? Car le vin est embouteillé au Québec de manière à réduire l’empreinte carbone de son transport. Élaboré par la Montréalaise Nathalie Bonhomme en partenariat avec la Bodega Juan Gil, ce vin rouge est corsé, très épicé et pas boisé. À base de monastrell, mieux connu en français sous le nom de mourvèdre, c’est beau, bon, pas cher.

En Vert Monastrell Jumilla. Photo : SAQ

En Vert Monastrell Jumilla 2020, Code SAQ : 14651154, 16,05 $.

Rouge pour les grillades… de légumes

Selon de nombreux organismes environnementaux, il faut manger moins de viande pour protéger la planète. Pour accompagner les plats de légumes grillés, la variété de raisin cabernet franc est tout indiquée. Dans la vallée de la Loire, ce cépage offre des rouges aux parfums terreux qui rappellent souvent les légumes. Près de Saumur, la famille Chevallier élabore un cabernet franc, gourmand et goûteux au château de Villeneuve. Dès que le vin est versé, on reconnaît d’emblée le cépage avec ses notes de poivron vert et rouge. Son bouquet rappelle aussi la framboise et la cerise noire. En bouche, les tannins soyeux se fondent à merveille dans une trame fruitée. Bio et sans sulfites ajoutés, ne passez pas à côté.

Château de Villeneuve Saumur-Champigny. Photo : SAQ