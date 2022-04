Un sauvetage dans les Chic-Chocs à travers des vents de 200 km/h

Une balise de détresse a été lancée mardi après-midi et l’entreprise Ski Chic-Chocs a été appelée pour effectuer le sauvetage de ces deux employés de l'entreprise Destination Chic-Chocs coincés dans le secteur des Mines Madeleine.

Les copropriétaires de Ski Chic-Chocs, Stéphane Gagnon et son fils Guillaume Gagnon sont partis à ski en début de soirée pour tenter de rejoindre les deux personnes en détresse. Ils étaient soutenus par un autre fils de Stéphane Gagnon, Gabriel, qui assurait les communications radio et la coordination de l’opération.

L'opération était particulièrement complexe en raison des vents allant jusqu'à 200 km/h.

Le directeur de Destination Chic-Chocs, Denis Duteau, indique que ses deux employés étaient en route pour approvisionner en bois de chauffage un refuge.

On fait ça à la fin de l’hiver sur la neige, parce que c’est la seule façon de s’y rendre, à part à pied ou en hélicoptère , explique-t-il.

Mais les vents ont empêché le retour des deux employés, coincés au sommet du Petit-Mont-Sainte-Anne.

Le vent poussait les motoneiges sur le côté. Il était tellement fort qu’il n’y avait rien à faire. Tout ce qu’ils ont été en mesure de faire, c’est de faire un abri et ensuite appeler à l’aide , raconte Denis Duteau.

Un peu après minuit, les sauveteurs ont pu rejoindre les deux personnes.

Arrivés dans une situation comme celle-là, on est quasiment en train de ramper, parce qu’on se fait jeter à terre , explique-t-il.

L’équipée a finalement pu redescendre avec les motoneiges des employés de Destination Chic-Chocs, une fois le vent quelque peu calmé, après 1 h mercredi matin, lorsque les rafales ne dépassaient plus 110 km/h.

Les moyens de communication étaient limités et ce sont les équipes de Ski Chic-Chocs qui ont permis de rester en contact avec les travailleurs coincés.

Pour l’entreprise, cette prise en charge du sauvetage n’est pas une première, même si la responsabilité d'intervenir reviendrait normalement à la SEPAQ, qui est chargée de la gestion de ce territoire.

Les copropriétaires Stéphane Gagnon et son fils Gabriel Gagnon travaillent actuellement sur un projet de structure de recherche et sauvetage, afin d'harmoniser les relations avec les différents intervenants et parties impliquées lors d'une telle opération.

Les sauveteurs espèrent par exemple un meilleur arrimage avec le service incendie de Sainte-Anne-des-Monts et la Sûreté du Québec, et un meilleur soutien de leur part une fois l’opération terminée.