Quand Guy Lafleur a failli quitter le Canadien pour les Nordiques

Bien avant sa dernière saison professionnelle dans l’uniforme fleurdelisé, Guy Lafleur a failli quitter Montréal pour rentrer à Québec. En 1973, un an et demi à peine après ses débuts avec le Canadien, une offre de contrat des Nordiques, arrivée quelques heures trop tard aurait pu changer le cours de l’histoire du hockey.

Si les cellulaires avaient existé à l’époque, Guy Lafleur signait avec les Nordiques. C’est lui-même qui me l’a dit , lance le journaliste Marc Durand, auteur du livre Guy Lafleur, La naissance d’une idole.

L’histoire se déroule au printemps 1973, deux ans après la fin de la carrière junior de Lafleur avec les Remparts. À l’époque, la légende du numéro 10 n’a pas encore commencé à s’écrire chez le Canadien.

Fort d’une récolte de 55 points en 69 matchs à sa deuxième saison avec le Tricolore, Lafleur ne joue pas mal, mais il ne répond pas aux immenses attentes placées en lui par les partisans montréalais. L’entraîneur-chef Scotty Bowman lui préfère des joueurs plus établis sur les premiers trios de l’équipe et en avantage numérique.

Annoncé comme le successeur de Jean Béliveau, Guy Lafleur a d'abord peiné à répondre aux attentes des partisans montréalais. (Archives) Photo : Radio-Canada

Or, son contrat est sur le point d'arriver à échéance et à l’autre bout de l’autoroute 20, les Nordiques de Québec terminent leur première saison dans la nouvelle Association mondiale de hockey. Lafleur était malheureux à Montréal et il était insatisfait de ce que lui offraient les Canadiens. Son ancien coéquipier des Remparts Jacques Richard avait signé pour plus à Atlanta , relate Marc Durand.

Une affaire presque bouclée

À Québec, Guy Lafleur, 21 ans, est déjà un demi-dieu. Les partisans ont encore frais en mémoire sa saison de 130 buts qui s’est soldée par la conquête de la Coupe Memorial, en 1971. Les Nordiques le savent et ils préparent un coup fumant avec l’aide du beau-père du « Démon blond », Roger Barré, concessionnaire automobile bien connu de la région et petit actionnaire de l'équipe.

Lorsque Lafleur se rend à Québec rendre visite à son beau-père, le principal actionnaire des Nordiques, Paul Racine, est trop occupé pour le rencontrer. Il nous avait fait attendre des heures et on était revenu bredouilles. Ça m’avait refroidi un peu , relate l'ailier droit dans le documentaire Les Nordiques, notre équipe!, diffusé en 2006.

Guy Lafleur après la conquête de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec en 1971. (Archives) Photo : LHJMQ

Mais quelques jours plus tard, les Nordiques lui font l’offre tant attendue. Un contrat d'un million de dollars pour cinq ans comme demandé par Lafleur pour quitter le Canadien. Roger Barré est chargé d’amener le contrat à son beau-fils à Montréal et lui faire signer. Il s’empresse, avant de prendre la route, d’informer l’agent de ce dernier, Gerry Patterson, de l’offre en question. L’affaire semble bouclée.

Une manigance de Sam Pollock

Mon agent a toute fucké l’affaire. Il a sûrement dû dire à Sam Pollock que mon beau-père s’en venait avec une offre d’un million pour cinq ans , relate Guy Lafleur dans le nouveau documentaire de Radio-Canada, Guy Lafleur, le rassembleur.

C’est que Gerry Patterson, qui connaît le directeur général du Canadien depuis longtemps, n’informera jamais Guy Lafleur de l’offre des Nordiques. Ce dernier est plutôt convoqué d’urgence dans le bureau de Sam Pollock.

« Sam Pollock m’a dit : "Tu ne sortiras pas de mon bureau tant et aussi longtemps que tu n’as pas signé avec le Canadien". » — Une citation de Guy Lafleur

Le jeune attaquant vedette sait qu’une offre de Québec est attendue d'un jour à l'autre, mais il n'en connaît pas le montant. Je ne voulais pas signer. J'essayais d'appeler, mais il n’y avait pas de cellulaires dans ce temps-là. Alors j’ai signé. J'ai signé à 21 ans. J’ai su par après que mon agent avait été payé en dessous de la table, esti, par Sam Pollock , raconte Guy Lafleur dans son franc-parler habituel.

Le Canadien ressort gagnant

L’entente signée avec le Canadien est d'un million de dollars pour dix ans, la moitié du salaire annuel offert par Québec. Ce n'est qu’après le match du Tricolore du soir même que Guy Lafleur rencontre son beau-père qui lui présente l’offre des Nordiques. Le « Démon blond » est furieux. Dans les jours qui suivent, il s’informe auprès d’un avocat pour révoquer le contrat signé avec le Canadien, mais sans succès.

Lafleur salue la foule après son dernier match en carrière, dans l'uniforme des Nordiques, au Colisée, le 31 mars 1991. (Archives) Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Fonds Le Soleil / Raynald Lavoie

Qui sait quelle carrière aurait eu Guy Lafleur chez les Nordiques, mais deux ans plus tard, « Flower » explose dans l’uniforme du Canadien, récoltant 53 buts en 70 matchs. Il guide l'équipe à quatre coupes Stanley consécutives de 1976 à 1979. Son contrat sera éventuellement renégocié. Gerry Patterson n'est alors plus son agent.

Le reste appartient à l’histoire du hockey et ce n’est finalement qu’en 1989, à l’âge de 38 ans, que Lafleur viendra disputer deux saisons avec les Nordiques, finissant sa carrière sur la glace du Colisée comme à la belle époque des Remparts en or.