Gros chantiers à venir à Gatineau : Saint-Joseph, Vieux-Hull et Notre-Dame à l’agenda

La revitalisation de plusieurs importants chantiers à Gatineau reprend alors que la saison estivale approche. La Ville prévoit mener des travaux notamment sur le boulevard Saint-Joseph, la rue Notre-Dame, et les rues Laval, Kent, Aubry et Victoria.

Un total de 65 chantiers se mettront en branle au cours des prochains mois avec un investissement de 130 M $ cette année.

Alors que plusieurs travaux se dérouleront sur des artères principales, la mairesse de Gatineau anticipe déjà le mécontentement des résidents.

« Dans le quotidien, ça peut causer des maux de tête. Alors je pense que la responsabilité [de la ville], c’est d'informer le plus possible, de mettre une signalisation adéquate sur le terrain, d'offrir une alternative aux citoyens qui se déplacent dans le quartier et bien sûr d'afficher que les commerces sont toujours ouverts. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Boulevard Saint-Joseph

Le boulevard Saint-Joseph sera en chantier, parfois fermé, pour la réalisation de travaux, comme la séparation des réseaux d'égout, la réfection du réseau d'eau potable, l'aménagement d'accotement cyclable et de trottoirs partagés et la réfection de la chaussée.

Deux tronçons du boulevard sont ciblés, soit entre les boulevards Saint-Raymond et Montclair, et entre la rue Dumas et le boulevard des Allumettières.

De gauche à droite : le directeur du service des infrastructures de la Ville, Louis Charles Désy, le conseiller municipal Steve Moran, la mairesse de Gatineau France Bélisle et le conseiller municipal Jocelyn Blondin Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Le réaménagement complet de ce boulevard est prévu sur 2,74 kilomètres, entre Saint-Raymond et Alexandre-Taché, et ce, au moins jusqu’en 2028.

Il a des secteurs qui vont être complètement libérés et terminés,[par] exemple, [les boulevards des] Allumettières et Saint-Raymond devraient être terminés. Mais on va avoir des travaux dans d'autres sections , explique le directeur du service des infrastructures de la Ville, Louis Charles Désy.

Laval, Kent, Aubry, Victoria et Notre-Dame

D’autres travaux sont prévus sur le territoire. C’est le cas dans le Vieux-Hull, où les travaux de revitalisation du centre-ville se poursuivront.

Un nouveau réseau d’alimentation électrique souterrain remplacera le réseau aérien dans le secteur des rues Laval, Kent, Aubry et Victoria.

Le projet compte également la piétonnisation de la rue Laval en continuité avec les rues Kent et Aubry, la création d'un lien vers le nouveau projet multifonctionnel Zibi ainsi que la modification du carrefour à l'intersection de la rue Laval et de la promenade du Portage.

Le chantier de la rue Notre-Dame, entre les boulevards Maloney Est et Labrosse, permettra notamment le remplacement des conduites d'eau potable et d'égouts, la reconstruction des trottoirs et des bordures, la réfection complète et l'asphaltage de la chaussée et l'ajout d'un lien cyclable.

