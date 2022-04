Désaccord entre étudiants au sujet de la sécurité à l’Université de l’Alberta

Lors de sa dernière réunion tenue mardi, l’Union des étudiants de l'Université de l'Alberta UASU a approuvé une politique en matière de sécurité comportant 20 principes qui propose notamment une révision en profondeur des pratiques des services de protection de l'Université de l'Alberta (Services de protection de l'Université de l'Alberta UAPS ).

L’Association des étudiants internationaux (ISA) souligne, pour sa part son attachement à la présence d'agents de sécurité au sein de l’université et demande que la sécurité des transports en commun soit renforcée.

L’Association des étudiants internationaux de l'Université de l'Alberta ISA fonde cette dernière demande sur un incident survenu en avril 2021, au cours duquel un étudiant international a été poignardé alors qu’il se trouvait à l’arrêt du train léger de l'université.

Le président sortant de l'Union des étudiants de l'Université de l'Alberta UASU , Rowan Ley, explique que le point approuvé par le syndicat étudiant en lien avec les forces de l’ordre ne vise aucunement à bannir celles-ci du campus, mais plutôt à revoir leur fonctionnement et certaines pratiques, sans toutefois préciser lesquelles.

« La politique est essentiellement une série de propositions sur les moyens de déterminer ce qui ne fonctionne pas et comment l'améliorer. Cette politique ne consiste pas à définancer la police. Il n'est pas non plus question de l’abolir. »